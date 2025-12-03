Cei premiați provin din 72 de școli din 29 de județe și din Capitală

Ministerul Educației și Cercetării organizează, miercuri, ceremonia anuală de recompensare a elevilor care au excelat la olimpiadele internaționale, alături de profesorii care i-au pregătit. În total, 157 de elevi și 179 de profesori vor primi premii în bani, sumele cele mai mari fiind acordate celor care au obținut punctajul maxim, câte 20.000 de lei pentru fiecare.

Evenimentul are loc la Palatul Național al Copiilor din București, de la ora 10:00, și marchează rezultatele excepționale obținute de elevii români în 2025 la 35 de competiții internaționale și regionale, unde au adunat 206 medalii și mențiuni. Cei premiați provin din 72 de școli din 29 de județe și din Capitală.

Competițiile la care au participat acoperă o gamă largă de domenii: de la limbi și comunicare, la științe, tehnologie, discipline socio-umane și concursuri interdisciplinare. Ministerul subliniază că anul 2025 a adus rezultate remarcabile în domenii, precum matematica, informatica și astronomia, cu 16 medalii de aur și aur absolut, o performanță considerată istorică.

Printre reușite se numără:

– patru medalii de aur absolut la Balcaniada de Matematică pentru Juniori și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori,

– medalii de aur în competițiile internaționale de matematică și informatică,

– distincții de top la olimpiadele de astronomie pentru seniori.

Structura premiilor este diferențiată după nivelul competiției și tipul distincției. Elevii cu punctaj maxim primesc 20.000 de lei, cei cu medalii de aur 15.000, iar sumele scad progresiv până la 6.000 de lei pentru mențiuni. Pentru competițiile regionale și balcanice, premiile sunt mai mici, dar păstrează aceeași ierarhie. Profesorii primesc un stimulent financiar egal cu cel mai mare premiu obținut de elevii lor, iar școlile sunt la rândul lor recompensate, fondurile urmând să fie folosite pentru dotări educaționale.

Un elev a reușit să obțină șase distincții într-un singur an, iar alți 29 au acumulat între două și patru premii, un indicator al nivelului ridicat de pregătire.

Bugetul total alocat de Minister pentru premierea performanței academice depășește 4,45 milioane de lei, iar autoritățile transmit că aceste recompense își propun să încurajeze excelența școlară și să susțină munca profesorilor și a unităților de învățământ.

