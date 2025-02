Elena Rybakina, în centrul unui scandal major. Criticată pentru colaborarea cu Stefano Vukov

După suspendarea antrenorului său de către WTA, jucătoarea kazahă a pierdut mai mulți membri ai echipei, iar foste jucătoare cer interdicții definitive pentru Vukov.

Rennae Stubbs, reacție dură: „El nu ar trebui să mai antreneze vreodată”

Elena Rybakina se confruntă cu o situație tot mai tensionată în circuitul WTA, după ce antrenorul său, Stefano Vukov, a fost suspendat pentru un an în urma unei anchete care a scos la iveală comportamentul său abuziv. Decizia forului mondial a fost privită ca un semnal de alarmă în privința relațiilor dintre antrenori și jucători, însă revenirea lui Vukov în echipa Rybakinei, chiar înainte de Australian Open 2024, a stârnit reacții vehemente.

Una dintre cele mai critice voci a fost cea a fostei jucătoare de dublu Rennae Stubbs, care a cerut o interdicție pe viață pentru Vukov. „Unii dintre noi știm mult mai multe decât alții. Am fost în preajma acestui mediu toxic de multe ori și am vorbit despre asta de mai multe ori în podcastul meu. Oamenii spun că este decizia ei. Da, este decizia ei, dar sunt multe relații controlate în mod coercitiv care devin extrem de toxice și periculoase. Cred că este într-un mediu nesănătos pentru ea? Absolut! Fără îndoială!”, a declarat Stubbs în cadrul The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Efectele scandalului: Rybakina a pierdut membri importanți ai staff-ului

După revenirea lui Vukov, nu doar Goran Ivanisevic, antrenor cu care Rybakina colaborase pentru o perioadă scurtă, a decis să plece, ci și preparatorul fizic al jucătoarei, Azuz Simsich. Stubbs consideră că aceste plecări ridică semne de întrebare serioase asupra influenței pe care o are Vukov asupra jucătoarei.

„Când vezi că și preparatorul fizic, care a fost alături de ea atât de mult timp, a plecat și el, începi să îți pui întrebări. Sunt oameni din echipa ei care au spus clar că ceea ce se întâmplă este inacceptabil”, a adăugat Stubbs.

În cadrul anchetei WTA, au fost aduse la lumină mai multe detalii despre comportamentul lui Vukov față de Rybakina. Potrivit unor surse, acesta i-ar fi adresat jigniri dure, spunându-i că este „proastă” și că, fără el, „ar fi încă în Rusia culegând cartofi”. Aceste aspecte au fost considerate inacceptabile de oficialii WTA, ceea ce a dus la suspendarea antrenorului.

Stubbs a subliniat că, deși suspendarea este un pas înainte, problema nu este complet rezolvată. „El nu ar trebui să aibă voie să lucreze cu nicio jucătoare, pentru că are această tendință. Și vorbim despre cineva ca Elena, o jucătoare minunată, o persoană extraordinară. Cred că decizia WTA este una corectă, dar ce va face ea personal în privința asta? Asta este cu totul altă poveste”, a concluzionat fosta jucătoare.

