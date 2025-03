Eduard Pap, transfer surprinzător în Liga 2! Fostul portar al Botoșaniului explică alegerea

După 184 de meciuri în Superligă, Eduard Pap a semnat cu CSC Dumbrăvița, echipă aflată pe locul 18 în Liga 2.

Portarul de 30 de ani a explicat motivele din spatele mutării neașteptate.

Eduard Pap, revenire în Timiș. Portarul vrea să ajute la salvarea echipei

După șapte sezoane petrecute la FC Botoșani, Eduard Pap și-a reziliat contractul în luna februarie și s-a trezit fără multe opțiuni disponibile. Fereastra de transferuri pentru Superligă era deja închisă, iar oportunitățile la nivelul primului eșalon erau extrem de limitate. În acest context, CSC Dumbrăvița, echipă care luptă pentru evitarea retrogradării în Liga 3, a venit cu o ofertă concretă, iar portarul a acceptat provocarea.

Anunțul oficial al transferului a fost făcut în urmă cu trei zile, iar Pap a debutat deja pentru noua sa echipă, reușind să își păstreze poarta intactă în victoria cu 1-0 împotriva celor de la Muscelul Câmpulung.

Portarul a explicat de ce a ales să coboare în Liga 2, în loc să aștepte o altă oportunitate:

„M-am întors în județul Timiș, la fotbal. A trecut foarte mult timp de când am plecat de la ACS Poli. Mă bucur că m-am întors. Cu situația mea, la felul în care am reziliat cu cei de la Botoșani, destul de târziu, fiind pe finalul perioadei de transferuri, cu Liga 1 închisă peste tot, am decis că e mai bine să vin să pun umărul la salvarea acestei echipe.”

Fostul portar al Botoșaniului a subliniat că, în acest moment, cea mai importantă decizie pentru cariera sa era să rămână activ și să joace constant, în loc să stea pe margine:

„Îmi prinde și mie bine, decât să stau acasă este mai bine. Pot să mă antrenez, pot să joc meci de meci. Mai sunt 7-8 meciuri, sper să ne salvăm fără meciurile de baraj.”

CSC Dumbrăvița luptă pentru salvarea de la retrogradare

Formația timișeană se află într-o situație dificilă în Liga 2, ocupând locul 18 din 20 înainte de începerea play-out-ului. Obiectivul principal al clubului este evitarea retrogradării, iar experiența lui Eduard Pap ar putea juca un rol crucial în această luptă.

CSC Dumbrăvița va disputa 7 sau 8 meciuri decisive în play-out, iar orice punct obținut ar putea face diferența între menținerea în Liga 2 sau coborârea în Liga 3. În primul meci cu Pap în poartă, echipa și-a arătat deja intențiile, obținând o victorie importantă, 1-0 cu Muscelul Câmpulung.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!