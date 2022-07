Edictul lui Dominic Fritz: dați banii culturii pe care o producem noi!￼

Primarul Dominic Fritz e mereu suprinzător. Înainte de conferința de presă organizată de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara – entitate nouă înființată de el – a spus că evenimentele culturale nu vor mai fi gratis. Lumea trebuie să plătească prețurile biletelor.

„Ne-am confruntat cu o situație în care cultura era finanțată politizat. Am avut de-a face cu politizarea, cu o intransparență totală cum se ajunge la resurse publice pentru proiecte culturale. Asta a dus la o dezangajare a unei bune părți a sectorului cultural. Am avut de-a face cu o oarecare vulgarizare a culturii și cu o lipsă de calitate. Acolo unde politicul premiază, există o tentație să produci cultură la numitorul comun cel mai mic. Am avut o lipsă totală de a înțelege ce impact produc proiectele culturale finanțate din fonduri publice locale. (…) La bugetul local, impactul actului cultural trebuie să fie și mai evident. Sunt sigur că există și o formă de artă foarte focusată pe artist, cred că trebuie să existe mecanisme de finanțare pentru aceste forme, dar ceea ce finanțăm direct din bugetul loc, aici trebuie să putem răspunde la întrebarea «Ce impact are în comunitate?»”, a declarat Dominic Fritz, potrivit Ziua de vest.

Primarul filosof face diferența dintre acces și accesibilitate

„Un al doilea principiu important este că vrem ca lucrurile să fie sustenabile. Proiectul Timișoara 2023 este o șansă uriașă. Va fi de mine considerat un eșec – chiar dacă produceri știri frumoase –, dacă nu rămâne nimic în urmă. Impactul trebuie să fie pe termen lung, să fie inclusiv mecanismul prin care să vrem să implementăm «capitala culturală». Nu vrem sa facem din sectorul cultural independent, un sistem dependent de bani publici”, a adăugat primarul. Aici ar intra, a explicat Fritz, și spectacolele finanțate de primărie. Pe viitor, acestea ar trebuie să vândă și bilete, cum face în prezent festivalul „Ceau Cinema!”. Primarul a spus că ar fi nevoie de echilibru între „acces” și „accesibilitate”.

