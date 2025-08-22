„E tare așa, îmi place!” Căpitanul lui Hacken a reacționat ironic după demisia lui Dan Petrescu

Simon Gustafson, autor a două goluri în victoria cu 7-2, a glumit pe seama demisiei lui Dan Petrescu de la CFR Cluj.

Umilința trăită de CFR Cluj în Suedia, 2-7 cu Hacken, nu doar că a compromis șansele de calificare în grupele Conference League, dar a dus și la despărțirea de antrenorul Dan Petrescu. „Bursucul” și-a anunțat demisia imediat după meci, cu lacrimi în ochi, recunoscând că este cel mai greu moment din cariera sa.

Decizia tehnicianului român a stârnit reacții chiar din tabăra adversă. Simon Gustafson (30 de ani), căpitanul lui Hacken și unul dintre marcatorii serii, a aflat de demisia lui Petrescu în timpul interviurilor de după meci și nu s-a putut abține să glumească.

„Am auzit că și-a dat demisia. E tare așa, cu puțină acțiune. Îmi place (n.r. – izbucnește în râs)”, a declarat Gustafson, potrivit publicației suedeze Aftonbladet.

Reacție diferită din partea unui coleg

Dacă Gustafson a tratat subiectul într-o notă ironică, coechipierul său Silas Andersen a avut o reacție mult mai sobră și elegantă:

„Nu e niciodată plăcut, îi urez mult succes”, a spus fotbalistul danez.

„Mi-e rușine”, declarația lui Petrescu

Dan Petrescu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj chiar la conferința de presă, asumându-și responsabilitatea pentru eșec.

„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj! Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”, a spus tehnicianul român.

Astfel, CFR Cluj își pierde cel mai titrat antrenor din istorie după un eșec considerat istoric în fotbalul european.

