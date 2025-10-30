E oficial! Daniel Pancu va semna cu CFR Cluj

Fostul selecționer al naționalei U21 a ajuns la un consens cu oficialii din Gruia și urmează să fie numit noul antrenor al echipei joi.

CFR Cluj are un nou antrenor! Negocierile finale dintre conducerea clubului din Gruia și Daniel Pancu (48 de ani) s-au încheiat cu succes, iar fostul selecționer al României U21 va semna joi contractul care îl va instala oficial pe banca formației ardelene.

După demiterea lui Andrea Mandorlini, care a părăsit echipa în urma rezultatelor modeste din campionat, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan, a accelerat negocierile pentru a aduce un antrenor român, capabil să revitalizeze moralul vestiarului.

Acord total între Pancu și CFR Cluj

Discuțiile decisive au avut loc miercuri, iar părțile au ajuns rapid la un consens privind durata contractului și obiectivele sportive. Conform informațiilor confirmate de conducerea clubului, toate detaliile au fost stabilite, iar semnătura se va produce joi, la sediul echipei.

„Astăzi a avut loc discuția decisivă dintre Daniel Pancu și conducerea CFR-ului. Părțile au ajuns la consens, au pus la punct toate detaliile, iar contractul este pregătit pentru a fi semnat chiar joi!”, au precizat surse apropiate clubului.

Debutul noului antrenor ar putea avea loc chiar vineri, în meciul din deplasare cu Dinamo București, partidă crucială pentru echipa clujeană, care traversează o perioadă dificilă în Superligă.

CFR Cluj, într-o situație complicată

Pancu preia o echipă aflată într-un moment critic. După 14 etape disputate, CFR Cluj are doar 13 puncte și ocupă un loc de baraj, la șase lungimi de Oțelul Galați, ultima formație aflată în zona de play-off.

În ultimele partide, echipa a fost condusă temporar de cuplul de secunzi Ovidiu Hoban – Laurențiu Rus, care au bifat o victorie concludentă în Cupa României (4-0 cu CSM Slatina), dar și un nou eșec în campionat (0-2 cu Farul).

Pancu, un nume cu greutate, dar experiență limitată la cluburi

Pentru Daniel Pancu, această numire marchează revenirea pe banca unei echipe de club după mai bine de trei ani. Fostul atacant al Rapidului a antrenat anterior formațiile Rapid București (2018–2020) și Politehnica Iași (2020), iar din 2022 până în vară a condus naționala de tineret a României, pe care a reușit să o califice la Campionatul European U21.

La turneul final, România nu a reușit însă să acumuleze puncte, pierzând toate cele trei meciuri dintr-o grupă extrem de dificilă, cu Italia, Spania și Slovacia.

Numirea lui Pancu reprezintă o mutare de risc, dar și una de încredere din partea conducerii CFR-ului, care mizează pe energia, ambiția și experiența sa din fotbalul internațional.

Ardelenii speră ca schimbarea să aducă o reacție pozitivă imediată, într-un moment în care echipa are nevoie de rezultate pentru a evita o criză prelungită.

Dacă toate formalitățile se încheie conform planului, Daniel Pancu va fi prezent pe banca tehnică a CFR-ului la meciul de vineri, cu Dinamo, pe Arena Națională, debutând oficial în noul său mandat.

