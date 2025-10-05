În zilele de 7 și 8 octombrie, respectiv marți și miercuri, sunt prognozate cantități importante de apă, care pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore

România va avea parte, duminică și luni, de o scurtă perioadă cu temperaturi mai ridicate, apropiate de mediile climatologice ale începutului de octombrie, după episodul rece neobișnuit din ultimele zile. Vremea va redeveni însă instabilă începând de marți, când un nou val de ploi și frig va traversa țara, avertizează Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit acesteia, maximele termice vor urca în sud până la sau chiar peste 20 de grade Celsius la începutul săptămânii. Însă condițiile se vor schimba rapid: de marți, un front atmosferic rece va aduce precipitații abundente și o scădere bruscă a temperaturilor. În unele regiuni, ploile își vor face simțită prezența, încă de duminică seara.

În zilele de 7 și 8 octombrie, respectiv marți și miercuri, sunt prognozate cantități importante de apă, care pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, adică limita pentru inundații, într-o lună obișnuită de octombrie în România. Precipitațiile vor afecta cu precădere jumătatea estică a țării, în timp ce temperaturile vor coborî din nou semnificativ. Valorile maxime se vor situa între 10 și 17 grade Celsius, cu aproximativ 10 grade mai puțin, față de începutul săptămânii.

Vremea va începe să se amelioreze treptat, din a doua parte a săptămânii viitoare. De joi, temperaturile vor reveni la 21–22 de grade în mai multe zone, însă distribuția precipitațiilor se va muta către sud și sud-est.

Specialiștii avertizează că această alternanță între perioadele calde și cele reci va continua până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar putea accentua instabilitatea atmosferică specifică toamnei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube