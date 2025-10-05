După weekendul mai blând, ploile revin în forță: marți și miercuri sunt așteptate cantități importante de precipitații

De către
Dana Macsim
-
0
8

În zilele de 7 și 8 octombrie, respectiv marți și miercuri, sunt prognozate cantități importante de apă, care pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore

România va avea parte, duminică și luni, de o scurtă perioadă cu temperaturi mai ridicate, apropiate de mediile climatologice ale începutului de octombrie, după episodul rece neobișnuit din ultimele zile. Vremea va redeveni însă instabilă începând de marți, când un nou val de ploi și frig va traversa țara, avertizează Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit acesteia, maximele termice vor urca în sud până la sau chiar peste 20 de grade Celsius la începutul săptămânii. Însă condițiile se vor schimba rapid: de marți, un front atmosferic rece va aduce precipitații abundente și o scădere bruscă a temperaturilor. În unele regiuni, ploile își vor face simțită prezența, încă de duminică seara.

În zilele de 7 și 8 octombrie, respectiv marți și miercuri, sunt prognozate cantități importante de apă, care pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, adică limita pentru inundații, într-o lună obișnuită de octombrie în România. Precipitațiile vor afecta cu precădere jumătatea estică a țării, în timp ce temperaturile vor coborî din nou semnificativ. Valorile maxime se vor situa între 10 și 17 grade Celsius, cu aproximativ 10 grade mai puțin, față de începutul săptămânii.

Vremea va începe să se amelioreze treptat, din a doua parte a săptămânii viitoare. De joi, temperaturile vor reveni la 21–22 de grade în mai multe zone, însă distribuția precipitațiilor se va muta către sud și sud-est.

Specialiștii avertizează că această alternanță între perioadele calde și cele reci va continua până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar putea accentua instabilitatea atmosferică specifică toamnei.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentCum rezolvi rapid un accident auto: constatare daună si reparație cu mașină la schimb în București
Articolul următor5 lucruri simple pe care le poți face pentru a-i da un facelift casei tale
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.