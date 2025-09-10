Duel incendiar la Riga! Turcia și Grecia se întâlnesc în semifinalele EuroBasket 2025

Alperen Sengun și Giannis Antetokounmpo se duelează pentru un loc în marea finală.

EuroBasket 2025 își cunoaște prima semifinală: Turcia – Grecia. Cele două rivale istorice și-au câștigat meciurile din sferturi și vor lupta pentru un loc în finala de la Riga.

Turcia a trecut cu 91-77 de Polonia, după o evoluție excelentă în sfertul al doilea, câștigat cu 27-13. Ergin Ataman și-a condus echipa spre o victorie sigură, avându-l în prim-plan pe Alperen Sengun. Pivotul de 22 de ani a încheiat partida cu 19 puncte, 12 recuperări și 10 pase decisive, reușind un triple-double istoric. El a devenit al 6-lea jucător din istoria EuroBasket care realizează o asemenea performanță și al doilea la ediția din acest an, după Luka Doncic.

Sengun vs. Giannis – duelul vedetelor

Pe lângă Sengun, Turcia a avut și alți jucători la înălțime: Shane Larkin și Sehmus Hazer au contribuit cu câte 13 puncte, Kenan Sipahi cu 11, iar Osman, Korkmaz și Osmani cu câte 10 puncte fiecare. De partea Poloniei, Jordan Loyd și Mateusz Ponitka au terminat cu 19 puncte, însă nu au putut evita eliminarea.

În celălalt sfert de finală, Grecia s-a impus cu 87-76 în fața Lituaniei. Giannis Antetokounmpo a fost de neoprit, terminând meciul cu 29 de puncte și 6 recuperări. Alături de el s-au remarcat Vassilis Toliopoulos (17 puncte) și Kostas Sloukas (11 puncte, 4 recuperări și 4 pase decisive). Jonas Valanciunas a fost liderul balticilor, cu 24 de puncte și 15 recuperări, dar nu a putut împiedica victoria elenilor.

Turcia – Grecia se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale competiției. Rivalitatea istorică, calitatea antrenorilor – Ergin Ataman pe banca turcilor și Vassilis Spanoulis pe banca grecilor – și confruntarea directă dintre Sengun și Giannis Antetokounmpo transformă această semifinală într-un punct de atracție al EuroBasket 2025.

Turcia are o singură medalie în palmares la Campionatele Europene, argintul din 2001, în timp ce Grecia a cucerit de-a lungul timpului două titluri continentale, o medalie de argint și două de bronz. Totuși, elenii nu au mai urcat pe podium din 2009.

Astăzi, 10 septembrie, se vor decide și celelalte două semifinaliste:

Finlanda vs. Georgia (ora 17:00)

Germania vs. Slovenia (ora 21:00)

