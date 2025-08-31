Administrația Trump ar lua în considerare un plan controversat prin care palestinienii din Gaza ar primi 5.000 de dolari pentru a părăsi teritoriul, ce ar urma să fie transformat într-o zonă turistică de lux și hub tehnologic, aflat sub controlul Statelor Unite pentru o perioadă de 10 ani.

„Great Trust” – proiectul de reconstrucție a Gazei

Documentul de 38 de pagini, intitulat Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust(„Great Trust”), prevede ca întreaga populație de aproximativ două milioane de locuitori să fie relocată „voluntar”, fie în alte țări, fie în zone securizate din interiorul enclavei. În schimb, palestinienii ar primi un „token digital” care le-ar ceda terenurile către trustul administrat de SUA, oferindu-le posibilitatea de a încasa bani pentru trai într-o altă țară sau de a revendica ulterior un apartament în viitoarele „orașe inteligente” planificate în Gaza.

Fiecare persoană care ar accepta să plece ar primi:

5.000 de dolari cash,

subvenții pentru patru ani de chirie,

un an de alimente.

Proiectul ar presupune construirea a șase până la opt „orașe dinamice, moderne și alimentate de AI”, cu blocuri de până la 20 de etaje, parcuri, terenuri de golf și resorturi de lux pe litoral.

Finanțare și inspirație din Dubai

Planul ar urma să fie finanțat din investiții mixte public-private, fără bani guvernamentali americani. Printre proiectele incluse se numără șosele și linii de tramvai, unele botezate după liderii Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, precum și fabrici de vehicule electrice și centre de date.

Modelul urmărit de plan seamănă cu transformarea Dubaiului într-un pol turistic și de afaceri. De altfel, documentul amintește explicit viziunea lui Trump de a transforma Gaza într-o „Riviera a Orientului Mijlociu”.

Reacții și critici

Propunerea riscă să stârnească tensiuni atât cu aliații Statelor Unite, cât și cu statele arabe, care susțin că reconstrucția Gazei trebuie să fie condusă de palestinieni și să nu presupună relocarea populației. În paralel, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au prezentat deja un plan de 53 de miliarde de dolari pentru refacerea Gazei în cinci ani, fără exodul locuitorilor.

Planul „Great Trust” ar fi fost conceput în aprilie de consultanții Boston Consulting Group, printre care Michael Eisenberg (un israeliano-american) și Liran Tancman (fost ofițer de informații militare israeliene).

Context militar

Propunerea a apărut într-un moment tensionat: Abu Obeida, purtător de cuvânt al Hamas, a fost ucis într-un atac israelian, potrivit ministrului apărării Israel Katz. Armata israeliană a anunțat că va continua să vizeze liderii Hamas aflați în străinătate, în timp ce guvernul de la Tel Aviv discută inclusiv posibilitatea anexării Cisiordaniei, în contextul în care mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie, au anunțat intenția de a recunoaște statul Palestina.

Trump și Tony Blair

Săptămâna trecută, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Sir Tony Blair pentru discuții despre reconstrucția Gazei. Blair, prin fundația sa TBI, a realizat sondaje care arată că locuitorii Gazei și-ar dori ca teritoriul să devină „un nou Emirat Arab Unit”.

Deocamdată, Casa Albă nu a emis un comunicat oficial pe marginea proiectului.