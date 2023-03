Donald Trump a lansat un cântec caritabil cu cei încarcerați la atacul asupra Capitoliului SUA

Fostul preşedinte american Donald Trump a lansat pe site-urile de streaming un cântec caritabil înregistrat cu bărbaţii încarceraţi pentru rolul lor în atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, potrivit The Guardian.

Piesa „Justice for All” a lui Donald Trump şi a corului închisorii J6 a fost disponibilă de vineri pe platformele de streaming, inclusiv Spotify, Apple Music şi YouTube.

Mişcarea este cea mai recentă dintr-o tendinţă din ce în ce mai pregnantă a lui Trump şi a altor persoane din extrema dreaptă a politicii americane de a înfăţişa atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului ca o cauză politică şi de a-i prezenta pe mulţi dintre cei care l-au comis ca fiind protestatari persecutaţi de stat.

Forbes, care a raportat prima dată producţia melodiei, a declarat că un videoclip va debuta într-un podcast găzduit de Steve Bannon, activistul de extremă dreapta şi presupusul escroc care a fost pdirectorul de campanie electorală a lui Trump.

Pe un fundal ambiental, cântecul îl prezintă pe Trump recitând Jurământul de credinţă, intercalat de un cor de voci masculine care cântă „The Star-Spangled Banner”. Cântecul durează aproximativ două minute şi jumătate şi se termină cu scandarea: USA! USA! USA!”. Forbes a precizat că piesa a fost „produsă de un mare artist care nu a fost identificat”, potrivit aradon.ro.

Donald Trump a lansat un cântec caritabil pentru cei ce au fost închiși după atacul Capitoliului SUA, numărul celor inculpați fiind de aproape 1000

Robert Maguire, director de cercetare pentru organizaţia de supraveghere Citizens for Responsibility and Ethics din Washington, a declarat: „Niciodată nu am fost mai dezgustat de simpla existenţă a unui cântec decât unul cântat de un preşedinte care a încercat să dea o lovitură de stat şi de un „cor” literal de insurgenţi care au încercat să-l ajute”.

Barb McQuade, profesor de drept la Universitatea din Michigan şi fost procuror american, a calificat cântecul drept „o tactică de dezinformare desprinsă direct din manualul autoritarist”.

Mai mult de 1.000 de persoane au fost inculpate după asaltul Capitoliului. Trump a fost pus sub acuzare pentru instigare la insurecţie, dar a fost achitat.

Comisia din 6 ianuarie din Camera Reprezentanţilor a făcut patru sesizări penale în ceea ce îl priveşte pe Trump către Departamentul de Justiţie, care continuă să investigheze cazul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!