Doliu în tenisul mondial! A murit legendarul Nicola Pietrangeli, singurul italian din Hall of Fame

Dublu campion la Roland Garros și recordman absolut în Cupa Davis

Tenisul italian și sportul mondial sunt în doliu. Nicola Pietrangeli, considerat o adevărată legendă a sportului alb, a murit la vârsta de 92 de ani, au anunțat duminică publicațiile din Peninsulă.

Născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, din tată italian și mamă rusoaică, Pietrangeli s-a stabilit la Roma după ce familia sa a fost expulzată din Tunisia. A devenit primul mare simbol al tenisului italian și singurul jucător din Italia inclus în World Tennis Hall of Fame.

O carieră colosală

Pietrangeli deține recordul mondial all-time de meciuri jucate în Cupa Davis — 164 în total, cu un bilanț impresionant: 78 de victorii la simplu și 42 la dublu.

Între 1957 și 1964, a fost considerat constant printre cei mai buni zece jucători din lume, într-o perioadă în care clasamentele erau realizate de jurnaliști sportivi.

A câștigat Roland Garros în 1959 și 1960, fiind primul italian din istorie care a triumfat într-un turneu de Grand Slam. În total, cariera sa numără 48 de trofee cucerite.

În 1976, Nicola Pietrangeli a condus Italia spre prima victorie în Cupa Davis, în calitate de căpitan al echipei naționale.

O pierdere dublă în familie

Ultimii ani din viață au fost marcați de suferință. În vara acestui an, Pietrangeli și-a pierdut fiul, Giorgio Pietrangeli, fost campion la surf, decedat la 59 de ani după o lungă boală.

Fostul campion italian a primit vestea tragică în timp ce era internat la Policlinica Gemelli din Roma, pentru analize medicale, iar șocul pierderii i-a afectat grav sănătatea.

Nicola Pietrangeli rămâne o figură unică în istoria sportului italian – primul mare ambasador al tenisului din Peninsulă, un nume care a inspirat generații întregi de campioni.

