Doliu în tenisul mondial! A murit legendarul Nicola Pietrangeli, singurul italian din Hall of Fame

Doliu în tenisul mondial! A murit legendarul Nicola Pietrangeli, singurul italian din Hall of Fame

Știrile zileiTenis
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
internazionali bnl d'italia 2024 day fourteen
ROME, ITALY - MAY 19: Former Italian tennis star Nicola Pietrangeli is given a round of applause on Day 14 of the Internazionali BNL D'Italia 2024 at Foro Italico on May 19, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Dublu campion la Roland Garros și recordman absolut în Cupa Davis

Tenisul italian și sportul mondial sunt în doliu. Nicola Pietrangeli, considerat o adevărată legendă a sportului alb, a murit la vârsta de 92 de ani, au anunțat duminică publicațiile din Peninsulă.

Născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, din tată italian și mamă rusoaică, Pietrangeli s-a stabilit la Roma după ce familia sa a fost expulzată din Tunisia. A devenit primul mare simbol al tenisului italian și singurul jucător din Italia inclus în World Tennis Hall of Fame.

O carieră colosală

Pietrangeli deține recordul mondial all-time de meciuri jucate în Cupa Davis — 164 în total, cu un bilanț impresionant: 78 de victorii la simplu și 42 la dublu.

Între 1957 și 1964, a fost considerat constant printre cei mai buni zece jucători din lume, într-o perioadă în care clasamentele erau realizate de jurnaliști sportivi.

A câștigat Roland Garros în 1959 și 1960, fiind primul italian din istorie care a triumfat într-un turneu de Grand Slam. În total, cariera sa numără 48 de trofee cucerite.

În 1976, Nicola Pietrangeli a condus Italia spre prima victorie în Cupa Davis, în calitate de căpitan al echipei naționale.

O pierdere dublă în familie

Ultimii ani din viață au fost marcați de suferință. În vara acestui an, Pietrangeli și-a pierdut fiul, Giorgio Pietrangeli, fost campion la surf, decedat la 59 de ani după o lungă boală.

Fostul campion italian a primit vestea tragică în timp ce era internat la Policlinica Gemelli din Roma, pentru analize medicale, iar șocul pierderii i-a afectat grav sănătatea.

Nicola Pietrangeli rămâne o figură unică în istoria sportului italian – primul mare ambasador al tenisului din Peninsulă, un nume care a inspirat generații întregi de campioni.

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Ultima oră
Pe aceeași temă

