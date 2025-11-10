La București se desfășoară între 10 și 13 noiembrie 2025 cea de-a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN), organizată de OCDE în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Evenimentul reunește procurori, anchetatori și experți anticorupție din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și țări membre OCDE, pentru a împărtăși bune practici și a analiza tendințele recente în combaterea corupției internaționale.

„Într-o lume în care corupția devine tot mai sofisticată, succesul nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează”, a declarat Marius Voineag, procurorul șef al DNA.

România și aderarea la OCDE

Voineag a subliniat că aderarea României la OCDE reprezintă „o oportunitate de a avea acces la o comunitate de practicieni și standarde avansate în combaterea corupției internaționale și la un cadru care ne va permite să ne calibrăm constant metodele de lucru la nivelul celor la performante structuri anticorupție din lume”.

Până în prezent, România a finalizat mai mult de jumătate din cele 25 de evaluări prevăzute în comitetele OCDE, iar intrarea în clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii este așteptată pentru anul viitor, conform secretarului general al organizației.

Provocările investigării corupției complexe

Procurorul șef a mai arătat că reuniunea oferă oportunitatea de a învăța din experiența altor jurisdicții:

„Investigarea cazurilor complexe, confiscarea extinsă, urmărirea fluxurilor financiare ilicite sau protejarea independenței anchetei – toate acestea sunt provocări comune, care ne cer să acționăm coordonat, profesionist și cu viziune pe termen lung”.

