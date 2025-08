Divorț-șoc după meci! Cristi Manea își anunță plecarea de la Rapid

Nemulțumit de timpul limitat de joc, Cristian Manea a declarat că ia în calcul plecarea din Giulești în această perioadă de mercato.

Cristian Manea (27 de ani), fundașul dreapta al Rapidului, a aruncat bomba imediat după victoria cu 2-1 contra celor de la FC Botoșani. La flash-interviul de la finalul meciului, fotbalistul a transmis clar că intenționează să părăsească echipa în perioada următoare, dacă situația sa nu se va schimba.

Motivul principal: lipsa de minute. Deși a fost una dintre achizițiile importante ale verii 2024, Manea a pierdut treptat statutul de titular sub comanda lui Costel Gâlcă, iar acest lucru l-a îndepărtat inclusiv de echipa națională.

„Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut. Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc.

Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e perioadă de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla.

Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a declarat Manea pentru Digi Sport.

Cristian Manea a adunat 32 de meciuri în tricoul Rapidului, în care a marcat un gol și a oferit patru pase decisive. Deși prestațiile sale au fost constante, locul de titular i-a fost contestat, iar de la începutul acestui sezon a fost tot mai des rezervă.

Transferul său la Rapid, în vara anului trecut, fusese văzut ca un pas important pentru cariera fundașului, care a fost vreme îndelungată om de bază la echipa națională. Sub tricolor, Manea a bifat 25 de selecții și două goluri, însă ultima sa apariție a fost doar pe bancă, în noiembrie 2024. La ultimele convocări din preliminariile pentru Mondial, nu a mai fost chemat nici în lot.

Nemulțumit de situația sa la Giulești, fundașul ia serios în calcul varianta unei despărțiri, într-o perioadă de mercato încă deschisă. Manea nu a discutat oficial cu antrenorul Costel Gâlcă despre nemulțumirile sale, dar declarațiile făcute lasă puține locuri de întors. Decizia pare luată.

