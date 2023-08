Directorii de școli demisionează din cauza inechităților salariale. 2.500 de directori și directori adjuncți au semnat o scrisoare deschisă către Guvern

În pragul anului școlar 2023-2024, directorii unităților de învățământ, alături de AVE România (Asociația pentru Valori în Educație) și cele două mari federații sindicale din învățământul preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE „Spiru Haret”), confirmă situația critică din domeniu. Astfel, 2.500 de directori și directori adjuncți din întreaga țară au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită măsuri urgente de rectificare a grilei de salarizare.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2023, adoptată în luna iunie, a determinat creșterea salariilor pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, însă fără corelarea și pentru personalul cu funcție de conducere. Drept care, în prezent, un director de școală poate ajunge să câștige chiar și cu până la 2.000 de lei mai puțin decât un profesor. Potrivit Legii nr. 153/2017, în forma aplicabilă, salariile de bază ale personalului de predare pornesc de la gradația 0 de vechime în muncă și avansează conform treptei de vechime, în timp ce salariile de bază ale directorilor și directorilor adjuncți, precum și ale celorlalte funcții de conducere, nu sunt corelate cu vechimea. Diferențele de salarizare dintre personalul didactic de predare și personalul didactic de conducere, în defavoarea celor din urmă, au început să apară încă din 2019, însă modificările aduse Legii 153/2017 în iunie 2023 le-au accentuat semnificativ.

Ca răspuns la această situație, la finalul lunii iulie, a luat naștere inițiativa Salarii adecvate pentru directorii de școli. Cu sprijinul AVE, 2.500 de directori și directori adjuncți din întreaga țară au aderat la o scrisoare deschisă, care propune Guvernului trei scenarii de acțiune urgentă pentru restabilirea temporară a echilibrului în salarizare, până la aprobarea unei noi legi-cadru a salarizării unitare.

„A fi director de școală astăzi, în România, este un lux pe care eu nu mi-l pot permite, de aceea mi-am dat demisia din funcția de director al Școlii Gimnaziale din Popricani în luna iulie. Ca director, salariul meu a fost în iulie de 5.302 lei (valoarea este după majorarea din luna iunie), iar ca învățător voi câștiga din septembrie 6.100 lei, în condițiile în care voi avea o normă de predare de doar 15 ore/săptămână. Comparativ, un director lucrează 40 de ore/săptămână la care se adaugă ore suplimentare, weekenduri, neplătite. Față de un cadru didactic care are 62 de zile de concediu de odihnă pe an, eu am avut anul trecut, ca director, 25 de zile, din care mi-am luat doar 5 zile, în celelalte am lucrat. Din poziția de director, m-am implicat în dezvoltarea Școlii Gimnaziale Popricani, astfel că în prezent este una dintre cele mai dotate și renovate școli din regiune. Numai în anul 2022 am atras fonduri UE în valoare de aproximativ 100.000 de euro, iar de la Consiliul Local alte 60.000 de euro, bugete direcționate exclusiv către nevoile școlii”, a declarat Simona Elena Voinescu, director al Școlii Gimnaziale Popricani, județul Iași, în perioada 2012 – 2023, distinsă cu Premiul Directorul Anului pentru Antreprenoriat în cadrul Galei Premiilor pentru Directorii Anului organizate de AVE în 2022.

Cele trei propuneri la care au aderat 1 din 4 directori de școli din România, susținute și de FSLI și FSE „Spiru Haret” sunt:

Modificarea actualei legi-cadru a salarizării (Legea nr. 153/2017), în sensul în care salariul de bază al directorului și directorului adjunct să pornească tot de la gradația 0 de vechime în muncă, permițând astfel aplicarea corespunzătoare a gradațiilor specifice tranșelor de vechime; Instituirea posibilității de a opta pentru salariul de care directorii pot beneficia: alegere între salariul specific funcției de director și salariul pe care l-ar primi ca personal de predare, cu condiția ca în ambele variante să fie integrată o majorare de 10% a salariului de bază (de care beneficiază în prezent diriginții, învățătorii, educatorii, institutorii și profesorii pentru învățământ primar); Acordarea unei prime lunare pentru directori și directorii adjuncți, din septembrie 2023 și până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, într-un cuantum net de 1.200 de lei pe lună.

Aceste propuneri au fost transmise și către Guvern, în cadrul unei întâlniri la care au participat trei dintre reprezentanții directorilor și AVE.

„Directorii merită salarii mai mari. Și nu numai ei. Toți angajații din învățământ trebuie să fie plătiți la adevărata lor valoare. Unul dintre punctele aflate pe lista de negociere cu Guvernul a fost și Eliminarea anomaliilor existente în proiectul legii privind modul de stabilire a indemnizațiilor de conducere pentru personalul din învățământ. Guvernul, la momentul suspendării grevei, ne-a promis că va căuta soluții în această vară, care nu au venit încă. Potrivit înțelegerii avute cu reprezentanții coaliției de Guvernare, aceștia și-au asumat un calendar. Sper că-l vor respecta și nu ne vor împinge spre alte proteste. Nu ne dorim să ajungem din nou la acțiuni de stradă și, mai grav, la întreruperea activității”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”.

„FSLI consideră justificate cerințele directorilor cu privire la majorarea salarială. Salariile sunt sub multe funcții de execuție, ceea ce înseamnă că aceeași persoană ar câștiga mai mulți bani dacă ar exercita funcția de profesor decât în situația în care deține poziția de director. Salarizarea directorilor nu mai este motivantă. Ne întrebăm de ce ar sta o persoană cu 25-30 de ani de experiență timp de 8-10 ore în școală. În toată lumea civilizată, funcțiile manageriale sunt remunerate semnificativ mai bine decât funcțiile de execuție”, a spus Simion Hăncescu, președintele FSLI.

„Poziția și statutul directorilor de școală în educația din România sunt în pericol. În corelare cu rolul strategic pe care directorul îl are în sistemul românesc de educație, ei merită respect instituțional și o salarizare corespunzătoare rolului. Ne aflăm într-un moment cheie în care aplicarea noului cadru legislativ bate la ușă, iar directorii cu experiență vor avea un rol indispensabil”, a declarat Andreea Nistor, director executiv al AVE.