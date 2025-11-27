Direct în istorie! Kylian Mbappé, hat-trick în 7 minute și recorduri impresionante în Liga Campionilor

Starul francez a reușit o primă repriză de vis în Olympiakos – Real Madrid, stabilind noi borne istorice în cea mai importantă competiție europeană.

Kylian Mbappé (26 de ani) a oferit un adevărat spectacol pe teren în meciul de la Pireu, reușind un hat-trick în doar 7 minute, în victoria categorică a lui Real Madrid. Gazdele deschiseseră scorul prin Chiquinho (min. 8), dar francezul a întors rapid soarta partidei.

În minutul 22, Vinicius Junior a pasat ideal, iar Mbappé a egalat cu o finalizare sigură în fața portarului Tzolakis. Două minute mai târziu, după o centrare perfectă a lui Arda Güler, atacantul francez a reluat cu capul pentru 2-1.

„Tripla” a venit în minutul 29, la o acțiune în care Camavinga l-a lansat excelent, iar Mbappé a finalizat fără emoții, completând una dintre cele mai rapide și spectaculoase performanțe individuale din istoria Ligii Campionilor.

Recorduri bifate de Mbappé

– Al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor, realizat în 6 minute și 42 de secunde. Doar Mohamed Salah a reușit unul mai rapid (6:12, împotriva lui Rangers, în 2022).

– Cel mai mare număr de hat-trick-uri în deplasare din istoria competiției – 4, potrivit Squawka.

– A ajuns la 21 de goluri marcate pentru Real Madrid în actualul sezon, fiind lider în clasamentele de golgheteri din La Liga și Liga Campionilor.

Real Madrid va disputa următorul meci pe 30 noiembrie, în deplasare la Girona, partidă care poate consolida statutul formației lui Ancelotti în fruntea clasamentului din Spania.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!