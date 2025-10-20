Dinamo și Steaua, victorii importante în Cupa României la rugby! „Dulăii” și-au asigurat calificarea în semifinale

Bucureștenii s-au impus în etapa a 4-a, în timp ce meciul dintre Baia Mare și Cluj a fost reprogramat.

Etapa a 4-a a Cupei României la rugby a adus două victorii importante pentru marile rivale din Capitală. CSA Steaua București și CS Dinamo București s-au impus sâmbătă, 4 octombrie, în fața unor adversare redutabile, în timp ce confruntarea dintre CSM Știința Baia Mare și CS „U” ELBI Cluj a fost amânată pentru 17 octombrie.

După etapa precedentă, în care SCM USV Timișoara trecuse categoric de Cluj (73-0), Dinamo învinsese la limită campioana Baia Mare (33-30), iar Rapid se impusese în derby-ul cu Steaua (15-3), echilibrul din Cupă s-a menținut și în runda a 4-a.

Steaua, victorie dramatică la Timișoara

Pe stadionul din Ronaț, CSA Steaua București a câștigat un meci spectaculos cu SCM USV Timișoara, scor 19-18, după o revenire impresionantă în repriza secundă.

„Militarii”, conduși la pauză cu 7-15, au fost impulsionați de forma excelentă a lui Prince Gaoseb, desemnat „jucătorul meciului”, și au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea lor.

Partida a avut și o semnificație emoționantă: extrema Ionuț Dumitru, una dintre figurile emblematice ale Stelei, a disputat ultimul meci din carieră, după 14 ani petrecuți în tricoul roș-albastru.

Dinamo, victorie convingătoare la Rapid

„Dulăii” și-au continuat forma excelentă din acest sezon. CS Dinamo București a câștigat în deplasarea de pe stadionul Olimpia, împotriva Rapidului, cu scorul de 40-25, și și-a asigurat matematic calificarea în semifinalele Cupei României.

Eroul meciului a fost Eduard Cioroabă, desemnat cel mai bun jucător al confruntării, într-un duel în care alb-roșii au controlat ritmul încă din primele minute.

Etapa viitoare și programul finalelor

Meciul dintre CSM Știința Baia Mare și CS „U” ELBI Cluj va fi recuperat pe 17 octombrie, în timp ce restanța Baia Mare – Steaua se va disputa pe 25 octombrie.

Programul ultimei runde (1-2 noiembrie):

CS Dinamo București – CSA Steaua București

CS „U” ELBI Cluj – CS Rapid București

SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare

După disputarea celor trei runde rămase din prima fază, primele patru clasate se vor califica în semifinale, programate la finalul lunii noiembrie, iar finala Cupei României va avea loc în ultima parte a lunii decembrie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!