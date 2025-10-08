Dinamo pregătește două mutări-cheie în iarnă! Conducerea vrea să evite un nou „caz Selmani & Homawoo”

Gnahore și Boateng pot negocia liber din ianuarie, iar „câinii” trebuie să decidă rapid: prelungire sau transfer.

Plan clar pentru iarnă: Dinamo vrea să-și securizeze oamenii de bază

La Dinamo se anunță o iarnă agitată. Doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei, Eddy Gnahore (31 de ani) și Kennedy Boateng (28 de ani), se apropie de un moment decisiv: ambii pot negocia liber cu alte cluburi începând din iarnă, contractele lor actuale fiind valabile până în vara lui 2026.

Oficialii din „Ștefan cel Mare” nu vor să repete greșelile din trecut, când Astrit Selmani și Josue Homawoo au refuzat prelungirea, iar forma lor a scăzut vizibil până la plecare.

Negocieri iminente, dar salarii aproape duble

Conducerea lui Dinamo vrea să clarifice situația celor doi fotbaliști înainte de reluarea campionatului: fie semnează prelungirea pe termen lung, fie vor fi cedați în iarnă pentru a evita pierderea gratuită în vară.

Atât Boateng, cât și Gnahore au solicitat creșteri salariale considerabile, aproape duble față de actualele contracte, dar semnalele sunt pozitive din ambele tabere. Motivația e clară: forma excelentă a echipei și șansele reale de a prinde un loc de cupă europeană.

Totul depinde însă de bugetul clubului și de eventualele oferte externe pe care Dinamo nu le-ar putea egala.

Gnahore și Boateng, piese de bază în echipa lui Kopic

În actualul sezon de Superligă, Kennedy Boateng a fost titular în toate cele 12 partide, bifând și un gol, cu Hermannstadt. Mijlocașul francez Eddy Gnahore are, la rândul lui, o evoluție constantă — a înscris în runda inaugurală cu Csikszereda și a lipsit doar un meci din cauza suspendării.

Ambii sunt considerați indispensabili de antrenorul Zeljko Kopic, care va avea un cuvânt decisiv și în privința prelungirilor contractuale ale lui Jordan Ikoko și Georgi Milanov. Cei doi au înțelegeri scadente în vara viitoare, dar Dinamo deține opțiunea de prelungire automată cu încă un sezon.

Derby-ul cu Rapid, primul test după pauza internațională

După întreruperea cauzată de meciurile echipelor naționale, Dinamo revine în Superligă cu un derby de foc. „Câinii roșii” vor înfrunta Rapid București, duminică, 19 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 20:30.

O victorie în fața rivalilor ar putea aduce nu doar un plus de moral, ci și o accelerare a negocierilor cu Gnahore și Boateng, doi dintre liderii vestiarului dinamovist.

