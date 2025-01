Dinamo continuă transferurile! Zeljko Kopic anunță schimbări după eșecul cu FC Zurich

Antrenorul dinamoviștilor, Zeljko Kopic, a declarat că echipa sa mai are nevoie de 3-4 jucători pentru a întări lotul în această iarnă, în urma înfrângerii din meciul amical cu FC Zurich.

Dinamo București a pierdut cu scorul de 1-3 primul meci amical al iernii, disputat împotriva elvețienilor de la FC Zurich. Partida a avut loc în cadrul cantonamentului din Antalya, iar la final, antrenorul Zeljko Kopic a analizat prestația echipei sale, a vorbit despre debutul noului atacant Alexandru Pop și a făcut dezvăluiri despre planurile de transferuri ale clubului.

Analiza meciului: Dinamo, bine în prima repriză

Zeljko Kopic a evidențiat câteva aspecte pozitive din prestația echipei, subliniind că prima repriză a fost una solidă. Totuși, diferența de valoare dintre cele două echipe s-a văzut în a doua parte a jocului, când elvețienii au preluat controlul și au încheiat meciul în favoarea lor.

„Prima repriză a fost bună, am avut câteva oportunități și am înscris un gol dintr-o fază fixă, lucru pe care l-am pregătit. În a doua repriză, Zurich a fost mai bună, dar acesta este motivul pentru care am ales un adversar de calitate. Am vrut să vedem unde ne situăm și cred că prima repriză a demonstrat că putem juca un fotbal bun”, a declarat Kopic.

Transferuri necesare pentru a spori concurența

Antrenorul dinamoviștilor a confirmat că echipa are nevoie de noi transferuri pentru a deveni mai competitivă. Potrivit acestuia, sunt necesari încă 3-4 jucători care să aducă concurență pe toate pozițiile. Printre numele vehiculate se află și Ianis Stoica, dar Kopic a precizat că detaliile despre negocieri sunt gestionate de conducerea clubului.

„Ne gândim la Ianis Stoica, dar discuțiile sunt în desfășurare. Avem nevoie de fotbaliști pe toate posturile pentru a spori concurența în lot. Sperăm să concretizăm aceste transferuri cât mai curând”, a declarat tehnicianul croat.

În ceea ce privește evoluția lui Alexandru Pop, care a debutat pentru Dinamo în acest amical, Kopic a avut cuvinte de apreciere: „Alex Pop a avut un meci bun, a creat conexiuni cu coechipierii și a arătat bine la antrenamente. Sunt mulțumit de prestația sa.”

Dinamo – FC Zurich 1-3

Golul dinamoviștilor a fost înscris de Politic în minutul 17, însă Zurich a întors rezultatul prin Kamberi (45), Reverson (76) și Sabobo (87). Dinamo a folosit două formule diferite în cele două reprize, oferind șansa mai multor jucători să evolueze.

Dinamo în prima repriză: Roșca – Sivis, Boateng, Homawoo, Luna – Milanov, Gnahoré, Cîrjan – Pop, Selmani, Politic

Dinamo în repriza secundă: Golubovic – Costin, Patriche, Mărginean, Opruț – Bani, Olsen, Bordușanu – Soro, Abdallah, Neagu

