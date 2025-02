Dinamo, aproape de un parteneriat cu Inter Miami!

„Câinii” sunt în discuții avansate cu clubul lui Lionel Messi pentru o colaborare la nivel de academie.

Dinamo București se află în negocieri avansate pentru un parteneriat cu Inter Miami, clubul din Major League Soccer unde evoluează Lionel Messi. Doi dintre oficialii echipei din „Ștefan cel Mare”, Andrei Nicolescu și Cosmin Mihalescu, sunt deja în Statele Unite pentru a finaliza ultimele detalii ale înțelegerii, care ar urma să aducă beneficii importante academiei dinamoviste.

Colaborare între academiile celor două cluburi

Conform informațiilor furnizate de fanatik.ro, parteneriatul vizează în principal dezvoltarea academiei lui Dinamo prin colaborarea cu academia lui Inter Miami, club patronat de fostul mare fotbalist englez David Beckham.

Unul dintre principalele obiective ale „câinilor” este atragerea unor tineri fotbaliști români care locuiesc în Florida și oferirea unei punți de legătură între cele două academii. Un astfel de acord ar putea aduce beneficii importante atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, facilitând schimbul de experiență și oferind jucătorilor din România o oportunitate de afirmare pe piața nord-americană.

În plus, Dinamo traversează un sezon peste așteptări în Superliga României, fiind foarte aproape de calificarea în play-off. Acest progres ar putea reprezenta un atu suplimentar în negocierile cu Inter Miami.

Doi ani de Red&White la Dinamo: Nicolescu marchează momentul

În contextul acestor negocieri, Dinamo a aniversat doi ani de la preluarea clubului de către compania Red&White, condusă de Andrei Nicolescu și Eugen Voicu. Nicolescu a transmis un mesaj special, în care a rememorat momentul în care a preluat clubul și a subliniat eforturile depuse pentru a readuce stabilitatea la Dinamo.

„24 februarie 2023 este ziua în care, alături de Eugen Voicu, am luat decizia de a asuma un proiect ce părea imposibil atunci și din calea căruia fugeau toți. Am fost la bancă și am depus sumele necesare tranzacției privind transferul acțiunilor clubului Dinamo. Era un început plin de speranță și mult curaj”, a declarat Nicolescu.

Oficialul dinamovist a mulțumit celor care l-au susținut în acest proiect și a transmis un mesaj dur contestatarilor: „Le doresc tuturor celor care plâng și deplâng Dinamo să aibă cel puțin o dată în viață oportunitatea de a lua astfel de decizii antreprenoriale și de a-și asuma riscuri personale pentru un deziderat mai mare decât ziua lor de mâine”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!