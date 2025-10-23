Diana Iovanovici-Șoșoacă, vizită oficială în China, după deplasarea la Moscova: România trebuie să redevină un pod între Est și Vest

Dana Macsim
diana sosoaca
Sursa: S.O.S România

Europarlamentarul a afirmat că, în urma demersurilor sale din ultimul an și jumătate, a fost reluat contactul oficial între Parlamentul European și Republica Populară Chineză

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a ajuns în Republica Populară Chineză, într-o vizită pe care formațiunea sa o prezintă drept o „misiune diplomatică”, menită să contribuie la relansarea dialogului dintre Uniunea Europeană și China, precum și la consolidarea relațiilor bilaterale româno-chineze.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presă al S.O.S. România, prima zi a vizitei a inclus o întâlnire oficială la Ministerul chinez de Externe, unde Diana Șoșoacă a fost primită de Yang Tao, vicepreședintele Institutului Chinez pentru Afaceri Externe. Discuțiile s-au desfășurat „într-o atmosferă de respect și deschidere”, fiind subliniată „importanța reluării unui dialog sincer între Europa și China”.

În următoarele zile, Diana Iovanovici-Șoșoacă urmează să aibă întrevederi cu membri ai Partidului Comunist Chinez, reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați și jurnaliști chinezi. Agenda vizitei include deplasări la Beijing, Shanghai și Quanzhou.

Europarlamentarul a afirmat că, în urma demersurilor sale din ultimul an și jumătate, a fost reluat contactul oficial între Parlamentul European și Republica Populară Chineză, o delegație chineză fiind invitată la Bruxelles, după o perioadă îndelungată de absență.

„Această vizită va contribui la repunerea pe agenda Uniunii Europene a relațiilor strategice cu China”, a declarat Diana Iovanovici-Șoșoacă.

În mesajul său de la sosirea în Beijing, lidera S.O.S. România a subliniat rolul pe care, în opinia sa, România ar trebui să îl joace în actualul context geopolitic: „România a fost mereu un pod între Est și Vest. Este timpul ca diplomația românească să redevină un exemplu de echilibru și suveranitate.”

