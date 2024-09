Dezvăluire șocantă făcută de actrița Tily Niculae, actrița din „La Bloc”

În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu… Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…) Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna, a declarat Tily Niculae pentru OK! Magazine.