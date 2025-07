Dezvăluire neașteptată în cazul morții lui Diogo Jota! Un martor susține că fotbalistul nu circula cu viteză

La o săptămână de la accidentul fatal de pe autostrada A52, o mărturie tensionează și mai mult investigația autorităților.

Diogo Jota, fost internațional portughez, și fratele său și-au pierdut viața într-un accident rutier devastator produs în Spania. Inițial, autoritățile au transmis că mașina în care se aflau – un Lamborghini – circula cu mult peste limita legală, dar un martor-cheie a venit cu o declarație care pune sub semnul întrebării concluziile preliminare.

Jose Azevedo, un șofer de camion din Portugalia, a fost martor direct al accidentului și susține că vehiculul condus de Jota nu se deplasa cu viteză excesivă. Mai mult, bărbatul afirmă că a filmat momentul dinaintea impactului și că terenul accidentat și întunericul de pe acel tronson de drum sunt factori decisivi în tragedie.

„Am filmat, m-am oprit, dar, din păcate, n-am putut face nimic. Am conștiința curată. Știu ce am pățit în seara aia. Nu am știut cine era în mașină. Condoleanțe familiei”, a declarat Jose Azevedo pentru Daily Mail.

„Familia are cuvântul meu de onoare că nu mergeau cu viteză. Am văzut mașina, culoarea mașinii. Conduc pe acest drum în fiecare zi, de luni până duminică, știu ce fel de drum este, e unul groaznic”, a completat el.

Poliția susține altă variantă: depășire periculoasă și explozie a pneului

În schimb, anchetatorii din provincia Zamora au oferit o altă interpretare. Sursele citate de cotidianul La Opinion de Zamora afirmă că Diogo Jota se afla la volan în momentul accidentului și că o explozie a pneului s-a produs în timp ce încerca o depășire riscantă.

„Vehiculul încerca să facă o depășire atunci când un pneu a explodat”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

„Martorii incidentului vorbesc despre două explozii succesive. Prima a fost legată de spargerea anvelopei, iar a doua s-a produs la aprinderea rezervorului de combustibil”, se mai arată în comunicatul oficial.

Identificarea victimelor a fost extrem de dificilă din cauza arsurilor suferite. Confirmarea s-a făcut în cele din urmă pe baza numărului de înmatriculare, a actelor de identitate rămase intacte și a analizelor ADN.

Diogo Jota urma să revină în Anglia cu feribotul din Santander. Înmormântarea a avut loc în orașul natal Gondomar, în weekendul trecut, în prezența familiei și apropiaților. Ancheta rămâne deschisă, iar declarația martorului Azevedo ar putea reprezenta un punct de cotitură în stabilirea cauzelor reale ale tragediei.

