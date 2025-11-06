Dezastru total pentru Jose Mourinho! Benfica, printre singurele echipe fără punct în Liga Campionilor

Portughezii au pierdut toate cele patru meciuri din grupe, deși domină în campionat.

Situație alarmantă pentru Jose Mourinho în Liga Campionilor. Benfica a pierdut miercuri seară pe teren propriu în fața lui Bayer Leverkusen, scor 0-1, și a rămas una dintre cele două echipe care nu au acumulat niciun punct în actuala ediție a competiției. În aceeași postură se află și Ajax Amsterdam, învinsă categoric de Galatasaray, scor 0-3.

Partida de pe „Estádio da Luz” a fost controlată teritorial de lusitani, dar eficiența a fost, din nou, punctul slab. Deși Benfica a dominat la posesie, șuturi și ocazii, unicul gol al meciului a fost reușit de cehul Patrick Schick în minutul 65, consfințind o nouă seară amară pentru echipa portugheză.

0 puncte în Champions League, 24 în campionat

După patru meciuri, bilanțul Benficăi este dezastruos: patru înfrângeri, doar două goluri marcate și opt primite. În prima etapă, echipa a pierdut surprinzător cu Qarabag, scor 2-3, apoi a fost învinsă de Chelsea (0-1), Newcastle (0-3) și acum de Bayer Leverkusen (0-1).

Singura circumstanță atenuantă este faptul că la debutul cu Qarabag, Jose Mourinho nu preluase încă echipa. Totuși, cele trei înfrângeri consecutive sub comanda sa au alimentat criticile venite dinspre presa portugheză, care vorbește despre „cel mai slab start european al carierei lui Mourinho”.

Paradoxal, în campionatul Portugaliei, Benfica are un parcurs aproape perfect. „Vulturii” nu au suferit nicio înfrângere în primele etape și ocupă locul 3, cu 24 de puncte, la doar un punct de Sporting și la patru de liderul FC Porto.

În ciuda dominării interne, lipsa de rezultate la nivel european a stârnit nemulțumiri printre fani, mai ales că echipa condusă de Mourinho se află în clasamentul Ligii Campionilor sub echipe modeste precum Kairat Almaty sau Pafos.

Benfica mai are patru meciuri la dispoziție pentru a-și salva onoarea continentală: va înfrunta Ajax, Napoli, Juventus și Real Madrid. Primul duel, cu Ajax Amsterdam, va fi crucial pentru a evita un record rușinos — terminarea fazei grupelor fără niciun punct.

