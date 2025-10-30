Dezastru total la Genoa! Fanii au aruncat torțe în teren sub ochii lui Dan Șucu, după un nou eșec dureros

Echipa patronată de omul de afaceri român a pierdut cu 0-2 pe teren propriu în fața lui Cremonese și rămâne fără victorie în actualul sezon de Serie A.

Atmosferă tensionată la Genova! Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a suferit un nou eșec în Serie A, 0-2 pe teren propriu cu Cremonese, iar suporterii, exasperați de rezultatele dezastruoase, au reacționat violent în finalul partidei, aruncând zeci de torțe pe gazon. Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute, chiar sub privirile omului de afaceri român, prezent în tribunele stadionului „Luigi Ferraris”.

Pentru Genoa, începutul de sezon este dezastruos: echipa a adunat doar 3 puncte în 9 etape, toate din remize, și nu a reușit să înscrie niciun gol acasă în cele cinci meciuri disputate până acum.

Tensiune maximă sub privirile lui Dan Șucu

Eșecul cu Cremonese a fost picătura care a umplut paharul. În minutul 85, fanii au aruncat torțe pe teren, întrerupând jocul pentru câteva minute. Scena s-a petrecut chiar în timp ce patronul român urmărise de la lojă prestația echipei sale, una care s-a dovedit din nou lipsită de reacție și inspirație.

Suporterii au contestat atât jocul echipei, cât și lipsa de implicare a antrenorului Patrick Vieira, considerat principalul vinovat pentru forma slabă a „grifonilor”.

Cremonese, o nou-promovată, a profitat din plin de haosul din tabăra gazdelor și s-a impus clar, grație „dublei” reușite de fostul jucător al rivalei Sampdoria, Federico Bonazzoli.

Vieira, criticat dur în presa italiană

După meci, presa din Peninsulă a fost la fel de necruțătoare. Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 3 lui Patrick Vieira și a scris că „echipa, pe care a scăpat-o complet din mână, a devenit o parodie a celei din sezonul trecut”.

Jurnaliștii italieni sugerează că Dan Șucu ar putea apela curând la „planul B”, adică la o schimbare de antrenor, având în vedere situația critică din clasament.

De altfel, presiunea asupra tehnicianului francez este uriașă. După un început promițător în mandatul său anterior, formația genoveză pare acum de nerecunoscut.

Genoa, „lanterna roșie” a Serie A

Cu doar 3 puncte acumulate în 9 meciuri și un golaveraj negativ sever, Genoa ocupă ultimul loc în Serie A, devenind principala candidată la retrogradare.

Pentru echipa lui Dan Șucu urmează o perioadă extrem de dificilă:

Sassuolo (deplasare)

Fiorentina (acasă)

Cagliari (deplasare)

Verona (acasă)

Aceste meciuri vor decide probabil soarta lui Patrick Vieira și direcția în care o va lua clubul în restul sezonului.

Nemulțumirea fanilor și lipsa de rezultate au transformat atmosfera de la Genoa într-una explozivă. Meciul cu Cremonese, întrerupt din cauza torțelor, simbolizează perfect starea de haos în care se află una dintre cele mai vechi echipe ale Italiei, la doar câteva luni după ce Dan Șucu își exprima încrederea că poate construi un proiect solid în Serie A.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!