Despărțire cu scandal la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău acuză lipsă de respect după demisie: „M-a durut foarte tare”

Tehnicianul a plecat de la echipă după eșecul cu Botoșani și spune că a fost pus într-o situație umilitoare de conducerea clubului.

Final tensionat între Ioan Ovidiu Sabău și conducerea clubului Universitatea Cluj. După înfrângerea cu FC Botoșani (0-2), tehnicianul de 57 de ani și-a dat demisia, însă modul în care s-a produs despărțirea a stârnit controverse. Fostul antrenor al „studenților” acuză că nu a fost respectat de oficialii clubului și că a fost pus într-o situație penibilă chiar după ce convenise să plece.

U Cluj traversează o perioadă dificilă, cu un parcurs mult sub cel din sezonul trecut, când a terminat pe locul 4 și a ajuns în preliminariile Conference League. În prezent, echipa ocupă locul 10 în Superligă, cu 14 puncte, la cinci distanță de Oțelul Galați, ultima formație aflată pe loc de play-off.

Sabău a intenționat inițial să plece după eliminarea din Cupa României în fața celor de la Csikszereda, dar a rămas pentru a gestiona următoarele partide. După eșecul cu Botoșani, însă, a decis definitiv să renunțe.

Sabău: „Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, mi se pare penibil”

Tehnicianul a explicat pentru digisport.ro motivele care l-au făcut să se simtă dezamăgit și lipsit de respect din partea conducerii clubului:

„Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva.”

Sabău susține că, deși clubul a anunțat oficial despărțirea pe 18 octombrie, i s-a cerut să conducă antrenamentul din 20 octombrie, întrucât rezilierea contractului nu fusese semnată din motive juridice.

„Luni trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare. Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect.”

Vizibil afectat de modul în care s-au derulat lucrurile, antrenorul a adăugat:

„M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală… Nu am putut să înțeleg. Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă doar ca să semnezi o demisie care să dea bine pentru public… A fost o lipsă totală de respect.”

În final, fostul antrenor al Universității Cluj a transmis că a fost naiv să creadă că situația putea fi gestionată elegant:

„Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane, toți din club știau. Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor.”

Ioan Ovidiu Sabău a preluat echipa pe 24 august 2023 și a condus-o în 94 de meciuri, obținând o medie de 1,49 puncte pe meci. Sub comanda sa, „șepcile roșii” au revenit în prim-planul fotbalului românesc, dar finalul colaborării lasă în urmă tensiune și dezamăgire.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!