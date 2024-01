Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cel care reprezintă România în Consiliul JAI, a făcut o declarație șocantă, în care a susținut că, în anul 2028, România va fi “demult” intrată în spațiul terestru al țărilor Schengen, fără a promite vreo integrare în anul 2024.

La data de 29 decembrie 2023, Consiliul UE a aprobat integrarea României și a Bulgariei, de la data de 31 martie 2024, în spațiul aerian (Air Schengen) și maritim al țărilor UE, recomandând și continuarea discuțiilor, pe parcursul anului 2024, pentru integrarea în spațiul terestru (Land Schengen). În schimbul acestei integrări parțiale și a promisiunii că vor continua discuțiile pentru integrarea completă, România și Bulgaria au semnat, alături de Austria, o “Declarație comună” anexată la declarația Consiliului UE, în care Austria formula o serie de cereri pe care trebuie să le îndeplinească România și Bulgaria, înainte să se reia discuțiile pentru Land Schengen.

Oficialii de la Sofia s-au declarat nemulțumiți, afirmând că Bulgaria îndeplinește deja criteriile Spațiului Schengen și că Austria le pune condiții arbitrare. Dar oficialii de la București au anunțat imediat că România acceptă condițiile Austriei și că unele dintre aceste condiții sunt deja îndeplinite de România. Dacă ar fi așa cum spuneau oficialii români, negocierile despre primirea în Land Schengen a României ar putea începe imediat. Totuși, ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, explică, acum, în ianuarie 2024, că România va face parte din Land Schengen în anul 2028, fără a mai vorbi despre primirea completă în Schengen în anul 2024. Cătălin Predoiu a abordat acest subiect într-un interviu pentru DC News, după care a postat discuția integrală pe blogul său. Parțial, la data de 7 ianuarie 2024, declarația ministrului Predoiu a fost postată și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

În condițiile în care anul 2024 este an electoral pentru toate țările UE, ministrul Predoiu se referă în acest interviu la anul 2028, în care subliniază că vor fi, din nou, alegeri. La acel moment din 2028, România va fi “demult” integrată în Land Schengen, afirmă ministrul Predoiu. În schimb, ministrul nu spune ce situație va avea România la momentul alegerilor europarlamentare din iunie 2024 sau la momentul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Singura explicație pentru această “omisiune” este aceea că se știe cu siguranță că România nu intră în Land Schengen în anul 2024. Această situație este foarte neconvenabilă pentru politicienii români de la guvernare, care insistă că România a obținut totuși o integrare parțială în Schengen și doresc să speculeze acest succes parțial pentru a obține mai multe voturi la alegerile din anul 2024. Pe de altă parte, în mod evident, partidele de opoziție vor prezenta subiectul Schengen drept un parțial eșec, pe care-l vor folosi în avantajul lor.

Moderatorul interviului, jurnalistul Bogdan Chirieac, l-a întrebat totuși explicit pe ministrul Predoiu dacă România va intra în spațiul terestru al țărilor Schengen în anul 2024. Ministrul a răspuns evaziv: “Eu nu mă hazardez să avansez o dată, nu mă hazardez să avansez un rezultat nici pentru rezultatul ăsta realizat în urmă cu câteva zile. Niciodată, din august și până astăzi, nu o să găsiți o declarație în care eu spun atunci se va întâmpla sau în altă dată, sau se va întâmpla sigur și mai departe”.

Integrarea oficială, completă, a oricărei țări în Spațiul Schengen se face în urma unui vot unanim pozitiv în Consiliul JAI (Justiție – Afaceri Interne). Următoarele reuniuni JAI sunt programate la 24 ianuarie la Anvers (Belgia), apoi la 24 – 26 ianuarie la Bruxelles. Acestea două vor fi reuniuni informale, deci nu se va vota, în cadrul lor, pentru o nouă extindere a Spațiului Schengen. Cea mai apropiată reuniune oficială JAI (la care s-ar putea vota) este planificată în perioada 4 – 5 martie 2024 la Bruxelles. Nici pentru reuniunile din ianuarie, nici pentru cea din martie, agenda preliminară a discuțiilor încă nu a fost anunțată. După cum se știe, din Consiliul JAI fac parte miniștri de Justiție și de Interne, iar tema extinderii Schengen este în atribuția miniștrilor de Interne.

La începutul lunii ianuarie 2024, analistul Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, avertiza că setul de condiții puse de Austria pentru a accepta primirea României și a Bulgariei în Land Schengen are șase condiții, dintre care ultima nu are nicio legătură cu România. În plus, aceste cereri nu corespund adevăratelor criterii ale Spațiului Schengen, subliniază Nicolescu.

“Există o a șasea condiție pentru accesul la frontierele terestre, care este reducerea migrației către Austria. Nu are nicio legătură cu România sau Bulgaria. Nu suntem o țară vecină cu Austria. Are vecini complet diferiți, așa că nu putem fi responsabili pentru migrația care vine din altă parte – din Ungaria, Slovenia, Italia”

Răzvan Nicolescu,

Fost ministru al Energiei

În interviul pe care-l acordă la începutul anului 2024, ministrul Predoiu a evitat să facă promisiuni pentru anul 2024 dar s-a referit la orizontul anului 2028. La acel moment, România va fi cu siguranță integrată în Land Schengen și va putea să accepte sau nu, la rândul ei, ca în Spațiul Schengen să fie primită o altă țară țară candidată, explică ministrul Afacerilor Interne.

“Să ne imaginăm România peste 4 ani, 2028, va fi an cu alegeri în 2028. Eu sunt absolut sigur că până atunci demult vom fi intrat și cu frontiera terestră. Să nu se înțeleagă că dau orizontul ăsta de timp, dar hai să ne punem problema, că atunci noi vom fi chemați să ne exprimăm un vot, da sau nu, pentru intrarea unui alt stat în Spațiul Schengen”

Cătălin Predoiu,

Ministrul Afacerilor Interne

Prin anul 2028, România ar putea să valideze intrarea în Schengen a unei țări din Balcanii de Vest, a Republicii Moldova sau a Ucrainei, estimează ministrul Cătălin Predoiu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!