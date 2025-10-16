Derby-ul Dinamo – Rapid stârnește un val uriaș de interes! Peste 25.000 de bilete vândute și un nou record de asistență la orizont

Arena Națională se pregătește de un nou spectacol al tribunei, cu șanse mari ca recordul de public al sezonului să fie depășit.

Duminică, Bucureștiul va fi din nou centrul atenției fotbalului românesc. Confruntarea dintre Dinamo și Rapid, din etapa a 13-a a Superligii, a stârnit un entuziasm uriaș printre suporteri. Până în acest moment, s-au vândut peste 25.000 de bilete, iar organizatorii se așteaptă ca până la ora meciului numărul spectatorilor să depășească 30.000.

„25.000+ bilete vândute! Arena Națională se pregătește pentru un meci de gală duminică!”, au transmis oficialii clubului Dinamo printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Dacă ritmul actual de vânzare se menține, derby-ul ar putea doborî recordul de asistență al sezonului. În prezent, cea mai mare prezență în tribune a fost înregistrată la partida Rapid – FCSB, scor 2-2, care a adus pe stadion 26.871 de spectatori.

Reciprocitate între galerii și un nou capitol al rivalității

Interesul pentru meci este alimentat și de decizia celor două cluburi de a respecta o reciprocitate în privința biletelor destinate oaspeților. Astfel, Dinamo a oferit rapidiștilor întreaga peluză a oaspeților, iar la meciul retur, alb-roșii vor primi, la rândul lor, toate biletele din sectorul dedicat vizitatorilor.

Totuși, această înțelegere ar putea suferi modificări în funcție de disponibilitatea Arenei Naționale la momentul partidei din februarie. Dacă stadionul nu va putea găzdui duelul retur, obligația de reciprocitate va fi amânată pentru următorul meci direct disputat cu Rapid gazdă, posibil în play-off, dacă ambele echipe vor reuși calificarea.

Președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, a explicat contextul acordului: „S-a semnat pentru partidele din sezonul regulat, cu mențiunea pe care o înțeleg sau nu o înțeleg. Rapid, când va fi meciul retur, dacă nu va putea juca pe Arena Națională, va prelua această responsabilitate la următorul meci de pe Arena Națională. Dacă Primăria le spune că nu se poate sau dacă intervine deținătorul de drepturi și nu se poate juca acolo, teoretic, se transmite declarația de reciprocitate pentru următorul meci, cel din play-off”, a declarat Nicolescu pentru Prima Sport.

Oficialul dinamovist a făcut referire și la o situație din trecut, când relația dintre galerii s-a deteriorat după un episod controversat: „Problema vine din istoria acelui meci câștigat de ei pe Giulești cu 4-0. Nu s-a procedat fair, era o reciprocitate între liderii de galerie. S-a produs o discuție, iar de atunci am zis că e mai bine pe hârtie decât pe derby”, a mai precizat Nicolescu.

Atmosfera se anunță electrizantă, cu tribune aproape pline și un public dornic să vadă un nou episod din rivalitatea istorică dintre cele două formații bucureștene. Dacă estimările organizatorilor se confirmă, Dinamo – Rapid va deveni cel mai urmărit meci al sezonului în Superliga României.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!