Deputatul AUR, Dan Tanasă, cere demisia premierului Ilie Bolojan, după apariția unor informații potrivit cărora, acesta ar fi locuit gratuit, timp de aproape patru luni, într-o vilă a statului român, destinată foștilor șefi de stat.

„Dacă se confirmă că Ilie Bolojan a locuit ilegal și gratuit într-o vilă a statului, nu mai vorbim doar de aroganță, ci de abuz în formă continuată. Nu poți cere românilor să plătească taxe și chirii uriașe, în timp ce tu stai pe gratis într-un palat plătit din banii lor”, a declarat Tanasă.

Parlamentarul acuză că premierul ar fi schimbat destinația imobilului pentru a acoperi neregulile și a „da impresia că totul este legal”. El susține că gestul ar reprezenta o nouă dovadă a „capturării statului în interes personal”.

„E scandalos ca un premier să modifice acte oficiale, pentru a-și rezolva problema de locuință. Dacă e adevărat, Bolojan trebuie să dea banii înapoi și să plece acasă — de data asta, pe banii lui”, a spus deputatul AUR, care cere ca premierul să fie chemat de urgență în Parlament, pentru explicații.

Dan Tanasă mai afirmă că acest episod continuă „o serie de abuzuri și modificări de acte normative făcute pentru a acoperi decizii ilegale”, despre care, susține el, „presa de casă a Guvernului a ales să tacă”.

„România nu are nevoie de premieri care-și fac legile după bunul plac, ci de oameni care respectă regulile ca toți ceilalți. Gata cu impostura și tupeul politic ridicat la rang de artă!”, a conchis Tanasă.

