Atacantul a menționat că a fost ușor de convins să semneze cu echipa de la malul Mării Negre, negocierile durând doar cinci minute.

Alibec este conștient de dificultățile întâmpinate de „marinari” la începutul sezonului, dar consideră că o serie de victorii ar putea debloca echipa.

El și-a exprimat dorința de a marca, de a oferi pase decisive și de a lupta din nou pentru titlu.

M-am ținut de cuvânt. În urmă cu doi ani, când am plecat, am spus că voi juca doar la Farul în România. Mă bucur că am revenit acasă, am văzut echipa și cred că putem face lucruri mărețe. S-a început destul de prost sezonul, însă cred că dacă vom lega câteva victorii, vom reveni la identitatea noastră și vom domina toate echipele,

a declarat Alibec.