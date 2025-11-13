Deficitul de cont curent al României a crescut cu aproape 1,76 miliarde euro în primele nouă luni ale anului 2025, ajungând la 22,2 miliarde euro, conform datelor publicate joi de Banca Națională a României (BNR).

Principala contribuție la acest nivel ridicat vine din schimburile comerciale de bunuri, unde deficitul s-a ridicat la 24 miliarde euro.

La finalul lunii septembrie, balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mare cu 843 milioane euro, în timp ce balanța serviciilor a consemnat un excedent suplimentar de 758 milioane euro.

Balanța veniturilor primare, care include venituri din muncă și investiții în active financiare, a raportat un deficit mai mare cu 1,25 miliarde euro.

Totodată, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Sectorul IT&C și transporturile susțin excedentul

În zona serviciilor, cel mai mare excedent se înregistrează în sectorul IT&C, cu 5,17 miliarde euro, în creștere cu aproape 482 milioane euro față de primele nouă luni din 2024. Urmează transporturile, cu un excedent de 4,4 miliarde euro.

În schimb, deficitul din sectorul turistic s-a adâncit, ajungând la 2,8 miliarde euro, comparativ cu 2,6 miliarde euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile primare și secundare: dezechilibre tot mai mari

Balanța veniturilor primare, care include venituri din muncă și investiții directe sau de portofoliu, a înregistrat un deficit de 8 miliarde euro, față de 6,8 miliarde euro în perioada similară a anului trecut.

În același timp, balanța veniturilor secundare, care cuprinde transferuri curente private și ale administrației publice, a avut un excedent de doar 205 milioane euro, în scădere semnificativă față de 624 milioane euro în primele nouă luni din 2024.

