Principalele creșteri pe partea de venituri s-au înregistrat la impozitul pe salarii și venit (+21,3%), accize (+13,2%) și impozitul pe profit

Execuția bugetară pe perioada ianuarie–iulie 2025 s-a încheiat cu un deficit de 76,44 miliarde lei, echivalent cu 4,04% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Deși nivelul este comparabil cu cel din aceeași perioadă a anului trecut, presiunea asupra cheltuielilor publice continuă să fie una majoră.

Veniturile statului au însumat 370,77 miliarde lei, cu aproape 12% mai mult decât în 2024, creștere susținută în special de încasările din impozite pe salarii, venituri și accize, dar și de fondurile europene. Pe de altă parte, cheltuielile au urcat la 447,21 miliarde lei, ceea ce reprezintă un avans de peste 11% față de anul anterior.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că menținerea unui control strict al cheltuielilor este esențială pentru a evita riscul retrogradării ratingului de țară și subliniază că rectificarea bugetară trebuie făcută „cu responsabilitate”.

Principalele creșteri pe partea de venituri s-au înregistrat la impozitul pe salarii și venit (+21,3%), accize (+13,2%) și impozitul pe profit (+11,1%). Totodată, contribuțiile sociale au urcat cu aproape 11%, iar rambursările din partea Uniunii Europene au avansat cu peste 33%.

La cheltuieli, nota dominantă a fost dată de asistența socială (147,54 miliarde lei, +14,7%), influențată de recalcularea pensiilor și de schemele de sprijin pentru energie. De asemenea, s-au înregistrat creșteri importante la dobânzi (+9,8 miliarde lei față de 2024), la proiectele cu finanțare externă (+23,4%) și la investițiile publice, care au depășit 61 miliarde lei.

Deficitul, deși ușor redus față de anul precedent, rămâne o vulnerabilitate majoră a economiei, subliniind dificultatea României de a echilibra ritmul de colectare a veniturilor cu presiunea tot mai mare a cheltuielilor publice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube