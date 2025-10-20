Rectificarea bugetară, operată la începutul lunii octombrie, a adus o ajustare semnificativă: ținta de deficit pentru 2025 a fost ridicată de la 7% la 8,4% din PIB

După primele nouă luni ale anului, deficitul bugetar al României este mai mare cu aproximativ 7 miliarde de lei, față de perioada similară din 2024, însă ca pondere în PIB, indicatorul-cheie pentru evaluarea performanței fiscale, nivelul a rămas practic neschimbat. Ministerul Finanțelor urmează să publice execuția bugetară oficială, după data de 25 octombrie, conform calendarului obișnuit, scrie profit.ro.

Deși creșterea valorii nominale sugerează o presiune suplimentară pe finanțele publice, specialiștii atrag atenția că adevărata relevanță o are raportul deficitului la PIB, care definește țintele de echilibru bugetar, asumate de Guvern. Diferența în termeni nominali are însă impact asupra modului în care statul își planifică împrumuturile și gestionează fluxurile financiare curente.

Rectificarea bugetară, operată la începutul lunii octombrie, a adus o ajustare semnificativă: ținta de deficit pentru 2025 a fost ridicată de la 7% la 8,4% din PIB. Executivul a explicat că nivelul anterior nu era realist, o parte importantă a cheltuielilor publice nefiind inclusă în bugetul inițial.

În același timp, perspectivele economice s-au deteriorat. Creșterea economică estimată pentru acest an a fost redusă de Comisia Națională de Strategie și Prognoză de la 2,6% la doar 0,6%, semn al încetinirii activității economice și al presiunilor venite din zona inflației și a costurilor ridicate.

Guvernul a adoptat în vară un set amplu de măsuri pentru stabilizarea finanțelor publice, însă ritmul redus al veniturilor și cheltuielile suplimentare pentru investiții și programe sociale continuă să afecteze echilibrul bugetar. Oficialii Ministerului Finanțelor susțin că măsurile de ajustare vor continua și în ultimul trimestru, pentru a evita o deteriorare suplimentară a poziției fiscale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube