Declarații șocante făcute de un fost angajat al lui Zuckerberg: „Când era supărat, flutura o sabie pe lângă programatori”

Într-un TikTok viral, un fost programator Facebook a afirmat că Mark Zuckerberg, devenit CEO al Facebook, a amenințat odată angajații cu o sabie katana.

Motivul pentru care Zuckerberg a făcut acest lucru? Creatorul videoclipului, Noah Kagan, oferă un raționament simplu: „Nu i-a plăcut codul și lucrurile pe care le puneam pe site”.

Aceasta nu este prima dată când Kagan menționează public incidentul cu katana. El a oferit o privire și mai amănunțită asupra dezastrului într-o carte intitulată „Cum am pierdut 170 de milioane de dolari: My Time as #30 at Facebook”, pe care a lansat-o în 2014.

„Avea câteva replici motivaționale grozave”, se arată în relatările sale. „Cu dragoste, spunea ‘Dacă nu termini asta mai repede, îți dau un pumn în față’ sau ‘Te voi tăia cu această sabie uriașă’, în timp ce ținea o sabie uriașă în mână. Nici până în ziua de azi nu știu de ce avea acea sabie.”

Kagan, în prezent director executiv al unei companii numite AppSumo, a enumerat și alte lucruri „ciudate” care s-au întâmplat la gigantul tehnologic, inclusiv acuzația că fondatorul său veșnic încruntat „încă își mai dorea banii înapoi” după ce a pierdut o partidă de poker cu cofondatorul PayPal, Peter Thiel.

De asemenea, Zuckerberg ar fi plătit toate amenzile de parcare ale angajaților Facebook, potrivit TikTok. Un beneficiu ciudat, dar mai cool decât să amenințe că „taie” oamenii.

Kagan a lucrat pentru gigantul tehnologic în 2005, pe vremea când platforma de socializare și fondatorul său cu sabia erau foarte tineri. De asemenea, a lucrat acolo doar nouă luni, iar vremurile s-au schimbat cu siguranță în anii care au trecut de când a fost concediat. Nu este clar dacă Ochiul lui Sauron de la Facebook se plimbă cu sabia prin birourile Meta în 2022.

