Declarații explozive ale lui Mircea Lucescu! Selecționerul a recunoscut că voia să-i scoată pe Stanciu și Răzvan Marin din echipa națională

Tehnicianul de 80 de ani spune că a profitat de accidentarea mijlocașului pentru a justifica o decizie pe care o luase deja.

Mircea Lucescu a oferit un interviu cu declarații incendiare, la doar două zile după victoria României cu Austria, scor 1-0, meci care a consolidat poziția tricolorilor în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Selecționerul în vârstă de 80 de ani a vorbit deschis despre schimbările din echipa de start și a recunoscut că își propusese să renunțe la Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, doi dintre jucătorii emblematici ai ultimilor ani.

Contextul vine după remiza dezamăgitoare din Cipru, unde România a fost egalată la 2-2, deși a condus confortabil. Lucescu a identificat atunci probleme majore la mijlocul terenului, zonă controlată până recent de tripleta Stanciu – Răzvan Marin – Marius Marin.

„Nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Dar în Cipru am pierdut din cauza lui terenul. În afară de Marius Marin, care a recuperat, i-a fost net superior adversarului direct, cu ceilalți am pierdut tot, acolo am pierdut jocul. La Viena la fel. Nu puteam să continui așa, atunci am luat hotărârea”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.ro.

Răzvan Marin a fost menținut în lot pentru acțiunile din octombrie, dar a rămas pe bancă în ambele meciuri – cu Moldova (2-1) și Austria (1-0). Situația sa a generat controverse, după ce selecționerul a invocat o problemă medicală, în timp ce reprezentanții jucătorului au transmis că RMN-ul ar fi arătat că nu există nicio accidentare.

„Profitasem de faptul că a spus că-l doare” – Lucescu explică decizia

În același interviu, Mircea Lucescu a oferit detalii despre modul în care a gestionat momentul:

„Cam asta s-a întâmplat, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. După jocul cu Moldova a făcut 5 minute, plus 3 minute. 8 minute, ăsta nu e antrenament. Iar vineri n-a făcut niciun fel de antrenament. Sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, i s-a spus că mușchiul e în regulă, dar era o miozită de efort, adică se inflamează nervul între fibrele musculare și aia-ți dă durerea care poate să revină. Așa că am spus că nu o să joace”, a explicat selecționerul.

Întrebat dacă decizia s-ar fi aplicat și în cazul lui Nicolae Stanciu, tehnicianul a confirmat:

„Eram hotărât ca Stanciu să nu joace, n-a mai dat vreo pasă de gol sau vreun gol! Bine, Stanciu s-a accidentat, dar trebuia să revină. Trecerea de la Arabia Saudită l-a dat mult în spate, randamentul lui a scăzut. Nu întâmplător, din momentul în care a început Liga Națiunilor și până acum, n-a mai dat o pasă de gol, un gol. Eu îl aștept, sper ca campionatul Italiei să îl ridice”, a spus Lucescu.

Selecționerul a explicat că schimbările de la mijloc au fost motivate de pierderea controlului jocului, un aspect esențial în filosofia sa tactică:

„În septembrie anul trecut, am trecut de la 30 și ceva la sută controlul jocului la 70% cu Bosnia, iar dintr-o dată ne-am dus la 40% cu Cipru. Nu am reușit să mai ținem mingea. Unde se ține mingea? La mijlocul terenului și în apărare. A plecat de la portar, de aia l-am și scos pe Horațiu Moldovan. Le interzisesem categoric să joace cu mingi lungi în meciul ăla”, a mai spus tehnicianul.

Nicolae Stanciu, deși accidentat, a fost unul dintre liderii generației actuale, însă cifrele sale din ultima perioadă confirmă declinul menționat de selecționer: de la venirea lui Mircea Lucescu, mijlocașul ofensiv a avut o singură contribuție decisivă – o pasă de gol în meciul cu Lituania (3-1), disputat în septembrie 2024, în Liga Națiunilor.

