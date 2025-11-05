Decizie istorică în războiul pentru identitate! FCSB a pierdut definitiv procesul pentru marca Steaua, iar Talpan anunță ofensiva pentru despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB. CSA Steaua rămâne singurul deținător legal al mărcii și se pregătește să ceară despăgubiri de 35 de milioane de euro.

Lovitură devastatoare pentru FCSB în cel mai lung și controversat proces din fotbalul românesc. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) s-a pronunțat miercuri, 5 noiembrie 2025, și a respins recursul declarat de Fotbal Club FCSB SA în dosarul privind marca „Steaua”, confirmând definitiv decizia Curții de Apel București din martie 2024.

Astfel, CSA Steaua București păstrează exclusivitatea utilizării mărcii, iar FCSB nu mai are nicio cale de atac. Hotărârea este definitivă și executorie, ceea ce înseamnă că gruparea patronată de Gigi Becali nu mai poate folosi în niciun context denumirea, logo-ul sau elementele vizuale asociate brandului „Steaua București”.

Decizia nr. 1880 a ÎCCJ închide un capitol de aproape 10 ani de dispute juridice între cele două entități, confirmând totodată hotărârea Curții de Apel București (nr. 285A/6 martie 2024), care respinsese cererea FCSB de anulare a mărcilor deținute de Clubul Sportiv al Armatei.

Talpan, după verdict: „E o victorie uriașă. Urmează procesul pentru prejudiciu”

La scurt timp după aflarea verdictului, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a reacționat cu entuziasm:

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul, deci foarte bine. Sunt foarte bucuros, am stat cu emoții toată ziua. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a declarat acesta pentru Fanatik.ro.

Prin această decizie, CSA Steaua își consolidează statutul juridic asupra numelui și simbolurilor istorice, în timp ce FCSB pierde definitiv dreptul de a le utiliza.

O bătălie juridică ce durează din 2014

Procesul pentru „marca Steaua” a început în urmă cu un deceniu, după separarea entităților și transformarea echipei lui Gigi Becali în societate comercială independentă. FCSB a contestat în instanță dreptul Clubului Sportiv al Armatei de a deține marca, invocând statutul său de continuator sportiv și moștenitor al palmaresului.

După pierderea procesului pentru palmares, decizia de astăzi închide și litigiul pentru identitate vizuală. ÎCCJ a respins inclusiv solicitarea FCSB de sesizare a completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, considerând recursul nefondat.

CSA Steaua, liberă să continue procesul pentru 35 de milioane de euro

Hotărârea definitivă de astăzi deblochează un alt proces major, cel prin care CSA Steaua cere despăgubiri de 35 de milioane de euro pentru utilizarea neautorizată a mărcii între anii 2014 și 2024.

Procesul fusese suspendat tocmai din cauza litigiului asupra dreptului de proprietate intelectuală. Odată stabilit definitiv că marca aparține Armatei, acțiunea pentru prejudiciu va fi reluată la Tribunalul București.

FCSB, fără „Steaua” în nume, dar cu un brand propriu

După pierderea mărcii și a palmaresului, FCSB va fi nevoită să continue sub actuala denumire comercială, fără posibilitatea de a asocia în vreun fel identitatea clubului cu cea a Stelei.

Verdictul Înaltei Curți marchează finalul unei ere juridice și deschide o nouă etapă în istoria fotbalului românesc — una în care CSA Steaua își recapătă integral identitatea, iar FCSB rămâne cu obligația de a-și consolida propriul brand.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!