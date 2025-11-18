Debut excelent pentru Mario Marinică! Românul a învins cu Zimbabwe naționala Qatarului, calificată la Mondial

Victoria de la Doha vine la doar al doilea meci al selecționerului român pe banca naționalei africane.

Românul Mario Marinică a reușit o victorie impresionantă în chiar al doilea meci ca selecționer al naționalei din Zimbabwe. Reprezentativa africană s-a impus cu 2-1 împotriva Qatarului, echipă calificată la Campionatul Mondial din 2026 și antrenată de Julen Lopetegui, fost tehnician la Real Madrid, Sevilla, Wolves și selecționata Spaniei.

Zimbabwe l-a instalat pe Marinică, în vârstă de 60 de ani, după un an de rezultate foarte slabe: un singur succes în 2025 și zece meciuri consecutive fără victorie. Antrenorul român are însă un background puternic pe continentul african, pregătind anterior naționalele Malawi și Liberia.

După debutul pierdut cu Algeria, scor 1-3, Marinică a obținut prima lui victorie pe banca noii selecționate doar patru zile mai târziu, într-un amical disputat pe stadionul Abdullah bin Khalifa din Doha. Qatarul a deschis scorul rapid, prin Mohamed Gouda, în minutul 9, dar Zimbabwe a revenit spectaculos prin reușitele lui Garananga (’24) și Bill Antonio (’74).

Un test reușit înaintea Cupei Africii pe Națiuni

Rezultatul este unul excelent înaintea participării la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care va începe în decembrie. Zimbabwe va juca în grupa B, alături de Africa de Sud, Egipt și Angola, într-una dintre cele mai echilibrate grupe ale turneului.

Înaintea disputei cu Qatar, Mario Marinică vorbise deschis despre situația dificilă a echipei și despre obiectivul său principal: schimbarea mentalității. „Nicio victorie în ultimele 10 meciuri, doar 5 egaluri și 5 goluri înscrise. Evident, jucătorii au nevoie de o schimbare și sunt aici să-i ajut să se schimbe. Pentru mine nu există să fii pesimist înaintea unui meci, nu aduce niciodată ceva bun. Să fim optimiști, asta le-am spus jucătorilor. Trebuie să se schimbe, trebuie să fie mândri de țara lor și să facă țara să fie mândră de ei. Așadar, să muncească mai mult și să țină capetele sus”, declara selecționerul la unul dintre antrenamente.

Victoria contra unei echipe calificate la Mondial confirmă începutul promițător al mandatului său și oferă speranțe suporterilor din Zimbabwe înaintea unui turneu continental extrem de important.

