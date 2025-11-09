După un început de noiembrie neobișnuit de cald, cu temperaturi ce au depășit în unele regiuni 15 grade Celsius, meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii

Un val de aer rece va pătrunde dinspre vest și nord, aducând o răcire accentuată și primele precipitații mixte la munte.

Specialiștii atrag atenția că trecerea la regimul termic specific iernii se va face treptat, însă constant, iar în următoarele săptămâni sunt posibile episoade de vreme instabilă. În prognozele sezoniere, meteorologii indică o iarnă mai severă decât cele din ultimii ani, cu ninsori mai frecvente și temperaturi mai scăzute, în ciuda tendinței generale de încălzire globală confirmată de datele climatice recente.

În cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru și sud-est, valorile termice se vor situa peste cele normale în

prima decadă a lunii noiembrie. Pe parcursul zilei nebulozitatea va persista local în vest, nord-vest, sud și est, în

timp ce în rest cerul va deveni variabil, iar ploi slabe sau burniță vor fi în Maramureș, local în Crișana și izolat în

celelalte regiuni.

Noaptea cerul se va înnora în cea mai mare parte a teritoriului, iar ploile se vor extinde în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, vestul Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. La munte, la altitudini în general de peste 2000 m, trecător pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, în zona montană înaltă și pe arii restrânse în Crișana și Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade, cu cele mai mari valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade, ușor mai mici în depresiunile Carpaților Orientali până spre 0 grade. Se va semnala ceață, în primele ore ale zilei, local în sud și pe arii mai restrânse în rest, iar spre sfârșitul intervalului în special în est, sud-est și în extremitatea de vest.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice în prima decadă a lunii noiembrie. Cerul va avea

înnorări, iar mai ales în primele ore ale intervalului și din nou noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau

ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă de

7…8 grade.

