De la „țeapa” Barcelonei la Balonul de Aur! Povestea incredibilă a lui Ousmane Dembele, noul idol al Parisului

Francezul a câștigat luni seară Balonul de Aur după un sezon istoric cu PSG.

Ousmane Dembele (28 de ani) a devenit luni seară cel mai bun jucător al planetei, cucerind Balonul de Aur după un an spectaculos la PSG, unde a fost campion al Europei. Drumul său până aici a fost însă presărat cu accidentări, critici și momente dificile, înainte ca talentul său să fie confirmat la cel mai înalt nivel.

Dembele s-a născut pe 15 mai 1997, la Vernon, un mic oraș din Normandia, într-o familie modestă cu origini în Mali și Mauritania. Încă din copilărie și-a petrecut timpul jucând fotbal pe străzi, fiind remarcat de Rennes, care l-a adus la academie la doar 13 ani.

Pe 6 noiembrie 2015 a debutat la prima echipă a clubului, iar în câteva luni devenea deja o revelație a Ligue 1. Momentul definitoriu a venit la 18 ani, cu un hattrick împotriva lui Nantes, care i-a confirmat statutul de viitor star. Sezonul de debut a fost încheiat cu 12 goluri în 29 de partide, atrăgând interesul marilor cluburi europene.

De la explozia de la Dortmund la marile așteptări de la Barcelona

În 2016, Borussia Dortmund l-a transferat, iar sub comanda lui Thomas Tuchel francezul a cunoscut un an de excepție. A cucerit Cupa Germaniei și s-a impus drept unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Europei. „Ousmane este un jucător incredibil, foarte talentat. Îmi place să-l văd în fiecare sesiune de antrenament. Este și un om minunat. E puțin nebun. Este un tip foarte drăguț, dar puțin nebun. Îi place să râdă, dar poate avea și conversații foarte serioase. Nu te plictisești niciodată cu el”, spunea Tuchel la acea vreme.

În 2017, Barcelona a plătit peste 100 de milioane de euro pentru a-l aduce ca înlocuitor al lui Neymar. Transferul l-a transformat într-unul dintre cei mai scumpi jucători din lume, dar debutul a fost un coșmar: accidentare gravă chiar la primul meci ca titular. Au urmat ani marcați de probleme medicale și lipsă de constanță, iar suporterii catalani l-au etichetat adesea drept o dezamăgire. Totuși, Dembele a cucerit trofee importante cu Barca, inclusiv titluri în La Liga și Copa del Rey, iar în rarele momente de formă și-a arătat talentul uriaș.

Maturizarea și renașterea la Paris

În 2022, viața personală i s-a schimbat radical: s-a căsătorit cu Rima Edbouche, iar nașterea fiicei sale l-a maturizat. A devenit mai disciplinat și mai responsabil, dar Barcelona a decis să-l vândă. Pe 12 august 2023, PSG l-a transferat pentru 50,4 milioane de euro, mutare considerată la acel moment un câștig financiar pentru catalani.

Prima stagiune la Paris nu a convins, cu doar 6 goluri marcate în 42 de meciuri. Totuși, Luis Enrique a continuat să-i acorde încredere, iar răsplata a venit anul următor: Dembele a explodat, marcând 37 de goluri într-un singur sezon, mai multe decât în întreaga sa perioadă la Barcelona. PSG a cucerit Liga Campionilor pentru prima dată în istorie, iar francezul a fost omul decisiv.

Luni seară, la Paris, Dembele a ridicat Balonul de Aur, depășindu-și definitiv eticheta de „transfer ratat” și devenind idolul fanilor parizieni. Povestea lui rămâne una a unui talent uriaș care a trebuit să lupte cu accidentările și presiunea așteptărilor, dar care nu a renunțat niciodată.

De la străzile din Vernon până pe marile stadioane ale lumii, Dembele a ajuns la 28 de ani să îndeplinească promisiunea pe care o arătase încă din adolescență. Iar provocarea sa de acum este să își mențină nivelul la vârful fotbalului mondial.

