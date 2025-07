De la Academia lui Hagi la Bundesliga 2! Virgil Ghiță, noul fundaș al lui Hannover 96, lăudat de nemți

Virgil Ghiță a semnat cu Hannover 96 și a oferit un interviu apreciat de Bild, în care vorbește despre Gică Hagi, Gică Popescu și visul unui Mondial.

Virgil Ghiță (27 de ani) a devenit oficial jucătorul lui Hannover 96, formație din Bundesliga 2, în urma unui transfer realizat în această vară de la Cracovia. Suma tranzacției a fost de 1 milion de euro, iar contractul este valabil până în 2027. Fundașul central este al treilea român din istoria clubului german, după Marcel Răducanu și Gheorghe Popescu.

Într-un interviu amplu acordat publicației Bild, Ghiță a dezvăluit detalii din culisele mutării în Germania și legătura profundă cu două dintre cele mai importante nume ale fotbalului românesc.

„În copilărie, bineînțeles că eram fan al lui Gheorghe Popescu, care și-a încheiat marea carieră în 2003 la Hannover 96. El a fost președintele meu la Farul Constanța. Am vorbit înainte de transferul la Hannover, mi-a spus multe lucruri bune. Cu siguranță va veni să mă viziteze aici”, a spus Ghiță.

„Hagi este ca al doilea tată pentru mine”

Format la Academia Hagi și crescut sub comanda fostului mare decar al naționalei, Ghiță a subliniat rolul esențial pe care l-a avut Gică Hagi în dezvoltarea sa:

„La Constanța am jucat sub comanda lui Gică Hagi ca antrenor. Era ca un al doilea tată pentru mine! Am învățat atât de multe de la Hagi – în fiecare zi, la fiecare antrenament. Despre fotbal, dar și despre viață, despre respect și colegialitate”, a declarat fundașul.

„Hagi a învățat de la Johan Cruyff, iar eu de la el. Astăzi pot spune că multe dintre lucrurile pe care le știu și le pot face ca fotbalist le-am învățat de la el”, a mai adăugat Ghiță.

Visează la Bundesliga și la Cupa Mondială

Fostul căpitan de la Farul și vice-căpitan la Cracovia nu își ascunde ambițiile. Vrea să fie un om de bază la Hannover și speră la o calificare în Bundesliga:

„Vreau să obțin întotdeauna cât mai mult posibil. Am semnat un contract pe trei ani cu Hannover și vreau să obțin maximum de succes cu echipa în această perioadă, iar la final, în cel mai bun caz, să joc cu ’96 în Bundesliga”.

În același timp, Ghiță își menține vie speranța unei participări la Cupa Mondială cu naționala României:

„În prezent suntem pe locul trei. Dar cred că încă avem șanse bune să ne calificăm pentru Cupa Mondială. Sper să pot ajuta echipa și mai mult decât până acum. Antrenorul naționalei este mulțumit de mine și m-a felicitat pentru transferul la Hannover”.

Magnus Mann, director sportiv Hannover: „Se potrivește perfect profilului nostru”

Transferul lui Virgil Ghiță a fost lăudat și de conducerea clubului german. Magnus Mann, directorul sportiv al lui Hannover, a declarat:

„Virgil este un fundaș central extrem de rapid și solid. Are o mentalitate foarte bună, apără agresiv și încearcă să creeze și să împingă jocul înainte chiar și atunci când este în posesie. Cu aceste calități, se potrivește perfect profilului de care avem nevoie pentru stilul nostru de joc. Suntem încântați că putem întări apărarea cu el”.

