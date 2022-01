De ce a murit David Sassoli. Ce este Legionella, bacteria care l-a ucis în doar două săptămâni

David Sassoli și-a pierdut viața în urma infecției cu Legionella, o bacterie care declanșează o formă foarte gravă de pneumonie. Boala a contactat-o în septembrie, însă afecțiunea i-a slăbit mult sistemul imunitar.

David Sassoli, preşedintele Parlamentului European, a murit în noaptea de luni spre marți, la doar 65 de ani. Se știa că este bolnav, însă nimeni nu și-a închipuit că înaltul oficial își va pierde viața pe patul de spital. Toată lumea spera la o recuperare cât mai grabnică. Iată că lucrurile au luat, între timp. o întorsătură neașteptată, starea sa de sănătate s-a deteriorat. iar marți noapte s-a produs decesul.

David Sassoli, ucis de Legionella, bacteria care dă pneumonie

Acum câteva luni, mai exact în septembrie 2021, David Sassoli s-a îmbolnăvit de pneumonie, o afecțiune cauzată de bacteria Legionella. A fost internat, a fost tratat, și-a revenit și chiar a publicat un mesaj prin care transmitea că afecțiunea nu are nici o legătură cu Covid-19. Se speculase în acea perioadă că s-ar fi infectat cu coronavirus. Pe 9 noiembrie 2021 David Sassoli a explicat pe Twitter că a fost lovit în septembrie de „o urâtă pneumonie Legionella”. „Am avut febră foarte mare – spunea pe atunci președintele Parlamentului European – am fost internat la Strasbourg, apoi m-am întors în Italia pentru convalescență”

Însă, înainte de Crăciun, starea sa de sănătatea s-a deteriorat, motiv pentru care la 25 decembrie Sassoli a fost internat din nou. Medicii au declarat atunci că politicianul a suferit o recidivă a bolii care a afectat grav sistemul imunitar și așa slăbit. Mai mult, se pare că președintele Parlamentului European suferea și de leucemie.

Sassoli a murit luni seară la vârsta de 65 de ani la Centrul Oncologic Aviano, în provincia Pordenone, unde a fost internat pentru o formă gravă de disfuncție a sistemului imunitar. În decembrie, Sassoli a postat ceea ce avea să fie ultimul său mesaj video, în care și-a exprimat speranța pentru drepturile femeilor.

Ce este Legionella

David Sassoli și-a pierdut viața în urma infecției cu Legionella, o bacterie care provoacă o formă de pneumonie. Bacteria este larg răspândită în natură și poate fi găsită în râuri, lacuri, acumulări de apă, scrie RoMedic. Din sursele naturale trece în rezervoare artificiale (rețele centralizate de apă, sisteme de apă din clădiri). Temperatura apei cuprinsă între 20 de grade C și 45 de grade C favorizează dezvoltarea bacteriei.

Legionella, în particular Legionella pneumophila, nu pare să se multiplice sub 20 de grade C. Este posibil, totuși, să rămână latentă în apă rece și să se multiplice când temperatura apei atinge o valoare potrivită. Legionella are nevoie de nutrienți obținuți de la organisme care se pot află și ele în sistemele de apă, cum ar fi alge, amibe, bacterii.

Legionella, simptome

febră peste 40° C;

diaree;

tuse neproductivă și evoluție către pneumonie.

Legionella, factori de risc

fumatul;

boala pulmonară cronică;

vârsta înaintată;

imunosupresia;

diabetul;

boala renală cronică.

Pneumonia cu Legionella este mai frecvent întâlnită la vârstnici datorită unei frecvenţe mai ridicate de cumulare la această categorie de populaţie a factorilor de risc expuşi anterior. De asemenea, unul dintre factorii predispozanţi pentru infecţia nozocomială este reprezentat de intervenţiile chirurgicale.

Tratamentul este pe bază de antibiotice.