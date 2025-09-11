David Popovici face din nou un gest impresionant! Își donează ziua de naștere pentru bursierii din sport, știință și artă

Campionul olimpic vrea să strângă 100.000 de euro pentru 35 de tineri talentați care se confruntă cu dificultăți materiale.

Pe 15 septembrie, de ziua lui, David Popovici alege din nou să transforme un moment personal într-un sprijin pentru alții. Campionul olimpic „își donează ziua de naștere” și își propune să strângă 100.000 de euro pentru 35 de bursieri care excelează în sport, științe sau artă, dar care provin din medii vulnerabile.

Ambasador Hope and Homes for Children din 2023, Popovici s-a implicat constant în campanii menite să schimbe în bine viețile copiilor aflați în dificultate. În trecut, a donat casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă bolnavă, iar banii obținuți au ajutat și cinci frați muzicieni să-și cumpere o casă.

Anul trecut, de ziua sa, aproape 9.000 de oameni s-au mobilizat și, prin campania inițiată de el, s-au strâns fonduri pentru construcția unei case familiale destinată unor copii cu nevoi speciale.

„Performanța se clădește cu oameni”

În mesajul prin care își anunță noua campanie, David Popovici a subliniat încă o dată rolul comunității în reușitele sale:

„Fiecare medalie pe care mi-am așezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoțit de când eram mic și până astăzi: părinții mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii și colegii de breaslă. Am învățat că nu poți reuși de unul singur. Performanța se clădește cu oameni”, a declarat campionul.

De această dată, Popovici își propune să transforme cadourile aniversare în burse care vor susține direct 35 de tineri artiști, sportivi de performanță și olimpici. Valoarea fiecărei burse este de 2.000 de euro și acoperă costuri de pregătire, participări la competiții, instrumente, echipamente și cursuri de perfecționare.

„Cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”

Campionul olimpic a adăugat că experiențele bursierilor l-au inspirat să facă din nou un pas în sprijinul lor:

„Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”, a transmis David.

Programul de burse sprijinit de Popovici a acordat până acum finanțări în valoare de 200.000 de euro, oferind șansa tinerilor talentați să continue să performeze, în ciuda greutăților cu care se confruntă.

