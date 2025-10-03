David Popovici, confesiuni la Las Vegas! „Îmi voi recâștiga recordul mondial în curând”

Campionul olimpic a vorbit cu miliardarul Daniel Dines despre emoții, eșecuri și motivația de a continua după ce a câștigat tot.

David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial și campion olimpic, a fost invitatul lui Daniel Dines, co-fondatorul UiPath și al cincilea cel mai bogat român, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari. Înotătorul român a acordat un interviu la Las Vegas, în care a vorbit despre presiunea marilor competiții, cum l-au modelat eșecurile, dar și dilemele sale după ce și-a îndeplinit visurile din copilărie.

Tânărul sportiv a mărturisit că lecțiile importante le-a învățat mai degrabă din înfrângeri: „Am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta. Dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele.”

„Înainte de fiecare finală olimpică, totul accelera în mine”

Popovici a oferit și un exemplu despre modul în care a resimțit presiunea în momentele decisive: „Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu. Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta.”

Un alt subiect atins a fost recordul mondial la 100 m liber, pe care Popovici l-a stabilit, dar care i-a fost ulterior doborât de chinezul Pan Zhanle. Înotătorul a răspuns scurt și hotărât: „Îl voi recâștiga în curând!”

Cum își găsește motivația după ce a câștigat tot

Întrebat cum reușește să se mai motiveze, sportivul a recunoscut că și-a pus întrebări dificile după ce a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului: „Asta nu e deloc o întrebare ușoară și e o întrebare și o dilemă pe care am avut-o în mintea mea încă de când am câștigat cel mai important titlu de până acum, cel de campion olimpic anul trecut. Pentru mine lucrurile au început destul de simplu. M-am îndrăgostit de înot și apoi, la 11-12 ani, am devenit campion național și mereu m-am întrebat ce urmează. Am câștigat mai mult, am devenit campion european și apoi campion mondial, olimpic și când am ajuns acolo, credeam că e cel mai înalt nivel în sport. Și chiar este.”

Popovici a explicat că a avut nevoie de timp și de introspecție pentru a înțelege ce își dorește mai departe: „Am devenit foarte confuz pentru că, așa cum ai spus, am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să găsesc răspunsuri. Și acum, la un an după Jocurile Olimpice, pot să spun că sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine însumi și că pot să înot doar de dragul sportului.”

În final, campionul olimpic a adăugat că scopul său este mai mare decât medaliile: „Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun, de a evolua și de a-i inspira pe alții, pentru că cred că asta e una din cele mai mari misiuni ale mele. Știi, să câștigi e un lucru, așa cum spuneam la început, e plăcut. Evident, nu mă voi plânge, dar este mult mai mult de atât.”

