David Miculescu, decisiv în victoria lui FCSB de la Cluj și gata pentru debutul la națională. „Am emoții, dar merit să fiu convocat!”

FCSB s-a impus la limită, scor 1-2, pe Cluj Arena împotriva echipei U Cluj, o victorie care consolidează parcursul campioanei României în competițiile interne.

Formația lui Mircea Lucescu ajunge astfel la 5 meciuri fără înfrângere în toate competițiile, urcând pe locul 5 în clasament, la egalitate de puncte cu CFR Cluj și la doar 6 puncte de lider.

Miculescu mulțumit de performanțele sale și de convocarea la națională

David Miculescu, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB, a contribuit decisiv la victoria împotriva lui U Cluj, oferind o pasă importantă pentru golul al doilea, înscris de Daniel Bîrligea. La finalul partidei, tânărul de 23 de ani s-a declarat încântat de evoluția sa, de forma actuală a echipei, dar și de prima sa convocare la echipa națională, o ocazie pe care o consideră o recunoaștere a meritelor sale.

„O victorie foarte importantă, 3 puncte foarte importante, știam că ne va aștepta un meci greu, dar ne bucurăm ca am ieșit cu cele 3 puncte de pe teren. Am dat o pasă de gol azi, sper să continui pe această linie, să-mi ajut echipa cât mai mult. Suntem într-o perioadă perfectă, am câștigat în Europa, am câștigat și azi, iar acum merg la echipa națională. Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit. Mâine plecăm, vom avea și acolo două meciuri grele, voi juca cu ei pentru prima dată, dar sper să câștigăm. Vă dați seama, am emoții, dar pe majoritatea de acolo îi cunosc, abia aștept să ajung mâine și să fie bine”, a declarat Miculescu după meci, pentru Digi Sport.

Pentru Miculescu, această convocare la echipa națională reprezintă o etapă importantă în cariera sa, fiind prima sa participare sub comanda selecționerului Mircea Lucescu. Convocarea vine într-un context favorabil pentru FCSB, care se bucură de un sezon reușit atât în competițiile europene, cât și în Liga 1.

Cinci jucători de la FCSB, convocați la echipa națională

Pe lângă David Miculescu, alți patru jucători ai FCSB au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru dubla din Liga Națiunilor împotriva echipelor naționale din Kosovo și Cipru. Această decizie reflectă încrederea staff-ului național în jucătorii clubului campion al României și rolul lor în strategia pe termen lung a echipei naționale.

Pentru Daniel Bîrligea, autorul celui de-al doilea gol în victoria cu U Cluj, această convocare este prima de când Mircea Lucescu a preluat naționala. FCSB demonstrează astfel nu doar consistență pe teren, dar și capacitatea de a furniza jucători valoroși pentru echipa națională.

Cu această victorie importantă în deplasare și cu o serie de jucători convocați la echipa națională, FCSB își consolidează statutul de echipă competitivă atât în competițiile interne, cât și pe scena europeană, iar David Miculescu privește cu entuziasm la oportunitățile pe care le are acum la dispoziție.