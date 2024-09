Daniel Bîrligea a semnat: de la CFR Cluj la rivala FCSB

Deși inițial oferta lui Becali de 1,5 milioane de euro pentru jucător nu a fost suficientă pentru Ioan Varga, care solicita 2,5 milioane de euro și 20% dintr-un transfer ulterior, părțile au ajuns la un compromis.

În urma negocierilor, FCSB va plăti în cele din urmă două milioane de euro pentru transferul lui Bîrligea.

În plus, CFR Cluj va păstra 15% dintr-un viitor transfer al fotbalistului. Ioan Varga a confirmat oficial această înțelegere pentru Sport.ro.

Acest transfer marchează una dintre cele mai semnificative mutări ale verii în fotbalul românesc și întărește echipa lui FCSB pentru sezonul următor.

Dacă Bîrligea și îmi asum acești termeni pe care o să îi folosesc, va ajunge la FCSB, am avea șanse foarte mici pentru a câștiga campionat și ar fi o forță nu doar în România, dar și pe plan internațional, în competițiile europene. Îi cunosc calitățile. Are un caracter puternic și am remarcat, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri. FCSB ar fi mult mai puternică cu un atacant de nivelul lui Bîrligea, declara Crist Balaj.