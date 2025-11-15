Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, și-a depus sâmbătă candidatura pentru alegerile locale din 7 decembrie.

Daniel Băluță a fost însoțit de mai mulți lideri ai partidului, printre care secretarul general Claudiu Manda și ministrul Muncii, Florin Manole.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a participat la eveniment, aflându-se la Timișoara.

Băluță: „Oamenii vor vota rezultate”

În mesajul adresat după depunerea candidaturii, Daniel Băluță a subliniat că mizează pe experiență și realizări concrete pentru a convinge electoratul:

„Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat candidatul PSD.

Prioritățile programului său electoral

Băluță a prezentat și obiectivele principale pe care le va urmări dacă ajunge primarul Capitalei:

„Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a transmis Băluță.

Lista candidaților înscriși până acum

Pe lângă Daniel Băluță, și-au anunțat candidatura la Primăria Capitalei:

Ciprian Ciucu (PNL)

Cătălin Drulă (USR)

Jurnalista Anca Alexandrescu

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli)

Actorul George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri – POT).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.