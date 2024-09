„Dancing in the Flames”, videoclipul lui The Weeknd filmat cu noul iPhone 16 Pro

Dacă îți imaginai că le-ai văzut pe toate, ei bine te-ai înșelat. Marii artiști au ajuns să-și filmele videoclipurile cu telefonul mobil.

Aici este cazul și artistului internațional The Weeknd. Noua sa piesă „Dancing in the Flames” a fost filmată cu noul iPhone 16 Pro.

The Weeknd a lansat recent noul său single, „Dancing in the Flames”, care marchează începutul unei noi etape din cariera sa muzicală.

Acesta este primul extras de pe viitorul său album, intitulat „Hurry Up Tomorrow”, ce încheie trilogia începută cu albumele „After Hours” (2020) și „Dawn FM” (2022).

The Weeknd a prezentat melodia în premieră în cadrul unui concert din São Paulo, Brazilia, unde a interpretat și alte piese inedite, în colaborare cu artiști precum Anitta și Playboi Carti.

Videoclipul pentru „Dancing in the Flames” a fost filmat integral cu noul iPhone 16 Pro, și este regizat de Anton Tammi, cunoscut pentru munca sa la clipul iconic al lui The Weeknd, „Blinding Lights”.

The Weeknd, pe numele său real Abel Makkonen Tesfaye, este unul dintre cei mai influenți și inovatori artiști ai generației sale. The Weeknd a crescut ascultând o gamă largă de muzică, de la R&B și soul la reggae și pop. Această diversitate muzicală a contribuit la dezvoltarea stilului său unic, care îmbină emoțiile puternice cu sound-uri întunecate și hipnotizante.

The Weeknd a început să atragă atenția în 2010, când a lansat primele sale piese anonim pe YouTube. În 2011, a lansat trei mixtape-uri independente: House of Balloons, Thursday și Echoes of Silence. Aceste proiecte au captat rapid atenția criticilor și a publicului datorită producției inovatoare și a versurilor introspective, care reflectau adesea teme legate de singurătate, pasiune și autodistrugere.

Succesul său a continuat cu albumul de debut, Kiss Land (2013), dar adevărata recunoaștere internațională a venit odată cu lansarea albumului Beauty Behind the Madness (2015). Single-uri precum „Can’t Feel My Face” și „The Hills” au dominat topurile și i-au adus lui The Weeknd primul său premiu Grammy, consolidându-l ca un superstar global.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!