Dan Petrescu e nemulțumit după meciul cu Rapid. „Cel mai slab joc din 2025”

CFR Cluj a ratat șansa de a urca pe primul loc în Superligă, după un egal în fața Rapidului, scor 1-1.

CFR Cluj a încheiat la egalitate, 1-1, meciul disputat luni seară împotriva Rapidului, în etapa a patra a play-off-ului Superligii. Formația pregătită de Dan Petrescu a avut o primă repriză solidă, însă evoluția din a doua parte a fost sub nivelul așteptărilor, iar antrenorul ardelenilor nu și-a ascuns dezamăgirea la finalul partidei.

Clujenii aveau ocazia să profite de remiza FCSB-ului pe terenul Craiovei și să urce pe primul loc în clasament, datorită unui golaveraj superior. Totuși, prestația modestă din repriza secundă a dus la pierderea celor două puncte, iar CFR rămâne la două lungimi în spatele liderului, chiar înaintea meciului direct.

„A fost cel mai slab joc al nostru în 2025. A fost un meci în care am controlat jocul în prima repriză, nu au ajuns la poartă până în minutul 42, când au avut acea ocazie. În repriza a doua am intrat moi. Așa intrăm mereu, nu știu de ce. A fost scorul corect, dar puteam să și pierdem. Rapid a avut ocaziile mai mari. Otto ne-a salvat”, a declarat Dan Petrescu, citat de Digi Sport.

Portarul Otto Hindrich, singurul remarcat de Dan Petrescu

După o primă repriză echilibrată, Rapid a revenit mult mai hotărâtă de la vestiare, punând presiune constantă pe poarta clujenilor. Fără aportul consistent al portarului Otto Hindrich, CFR Cluj ar fi putut chiar pierde meciul de pe teren propriu. Tânărul goalkeeper a fost singurul jucător evidențiat de Petrescu după această confruntare.

„Cum spun antrenorii mari: în momentul în care nu poți să câștigi trebuie să te mulțumești și cu un egal. Echipa nu a fost bine. Nu știu ce s-a întâmplat. În momentul în care te antrenezi 100% și ești serios, de obicei joci bine”, a completat antrenorul ardelenilor.

În același timp, Dan Petrescu a ținut să comenteze și criticile legate de arbitraj, respingând categoric ideea că CFR Cluj ar fi fost avantajată în acest sezon. Tehnicianul solicită dovezi clare în sprijinul acuzațiilor apărute în spațiul public și afirmă că, dimpotrivă, echipa sa a fost cea dezavantajată.

„Nu pot să spun că nu au fost serioși, dar nu am arătat bine. Nu cred că arbitrajul a influențat rezultatul. Am înțeles că a fost ofsaid. Au fost prea puțini jucători care să joace bine. Otto cred că a fost bun. Mergem să jucăm cu FCSB un meci important. Cu două puncte în plus, aveam alte posibilități. Dacă pierdem, va fi greu să-i mai prindem”, a mai spus Petrescu.

„Cine a zis că cei de la CFR sunt avantajați de arbitri? Vreau o fază pro CFR tot campionatul. Una, nu zece! Toată lumea țipă, urlă, iar noi am fost cei mai dezavantajați”, a încheiat antrenorul formației clujene.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!