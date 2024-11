Dan Negru: „Dacă aveam atunci curaj azi cumpăram PRO TV, Kanal D și Antena”

Recent, Dan Negru a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care vorbește despre creșterea uriașă a bitcoin din ultimele zile.

Dan Negru, despre bitcoin și afaceri

Omul de televiziune Dan Negru susține că, dacă ar fi investit în urmă cu câțiva ani în bitcoin, acum ar fi putut cumpăra televiziunile PRO TV, Kanal D și Antena.

„Tiptil-tiptil, n-o zice nimeni. ‘Boierii’ români care au investit in cripto monede au convins parlamentul să adopte in orele astea un proiect de lege care-i scutește de impozit pana la vară. Ai cripto, vinzi acu’ pe val și statul nu te impozitează. Statul are grijă de impozitul pensionarilor. Scutirea vine după ce Trump ,susținător de cripto, a câștigat America și bitcoin a crescut la 85 mii de dolari. Anul trecut era 40 mii. Sunt fricos în bussines.

În 2010 un bitcoin valora 30 de cenți. Dacă aveam atunci curaj azi cumpăram ProTv, KanalD și Antena și încă îmi mai rămâneau bani. Eu sunt opusul cripto care e Up-Down de la o zi la alta. Stabilitatea nu mai e cool în lumea de azi. Eu sunt old! Am aceeași soție, aceeași slujbă… De partea cealaltă a fricii e bogăția. Totuși, cu toate cripto monedele adunate într-o viață nu poți să-ți cumperi alta…”, a notat Dan Negru, pe pagina sa de LinkedIn.

