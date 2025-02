Dacia obține o nouă victorie în Campionatul Mondial de Rally-Raid! Sandrider este noul lider al competiției după succesul de la Abu Dhabi.

Echipajul Dacia Sandriders, format din Nasser Al-Attiyah și Édouard Boulanger, a câștigat a doua cursă din Campionatul Mondial FIA de Rally-Raid (W2RC), impunându-se la Abu Dhabi Desert Challenge.

După succesul din Raliul Marocului, Dacia Sandriders a confirmat din nou potențialul său în competițiile de rally-raid, reușind să câștige și a doua etapă a sezonului în W2RC. Echipajul Nasser Al-Attiyah & Édouard Boulanger a fost cel mai rapid pe traseul din Abu Dhabi, învingând echipajul Toyota format din Lucas Moraes și Seth Quintero. Diferența finală dintre cei doi a fost de 2 minute și 28 de secunde, însă înaintea ultimei probe speciale, avansul echipajului Dacia era de doar 41 de secunde, ceea ce a transformat ultimii 167 de kilometri cronometrați într-un duel intens.

Dacia continuă parcursul perfect în Rally-Raid

Mașina Dacia Sandrider a demonstrat din nou fiabilitate și viteză, contribuind decisiv la această victorie. Succesul de la Abu Dhabi îi propulsează pe Al-Attiyah și Boulanger în fruntea clasamentului mondial al piloților, respectiv al copiloților, după doar două etape disputate.

În ciuda triumfului, echipa Dacia a avut și o veste mai puțin fericită. Celălalt pilot al constructorului românesc, Sébastien Loeb, a fost nevoit să abandoneze cursa de miercuri din cauza unor probleme tehnice la mașina sa.

„Sunt fericit pentru Dacia. Am venit aici să câștigăm, să preluăm conducerea în campionat și să ne facem lucrurile mai ușoare înainte de următoarea etapă, în Africa de Sud. Am avut o strategie de atac puternică toată săptămâna, iar mașina și echipa noastră s-au comportat exemplar. Îmi pare rău pentru Sébastien Loeb, dar sunt încântat că am reușit să aducem această victorie pentru Dacia”, a declarat Nasser Al-Attiyah, conform news.ro.

