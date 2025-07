„Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate!” Piedone, declarații de la DNA

Anterior, la prânz, procurorii anticorupție l-au informat oficial că are calitatea de suspect, după ce ar fi oferit informații confidențiale înainte de declanșarea unei acțiuni de control în primăvara acestui an.

La ieșirea de la audieri, Piedone a declarat că nu își amintește să fi comis vreo faptă ilegală, dar nu a exclus posibilitatea ca anchetatorii să dețină probe împotriva lui. Într-un ton apărat și ironic, acesta a afirmat:

Piedone a insistat că, din punctul său de vedere, nu a existat vreo intenție de obstrucționare a activității instituției, și că se află în continuare la dispoziția anchetatorilor pentru a-și demonstra nevinovăția.

Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile, dar nu am avut niciun schimb de informații. Nu-mi aduc aminte cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru.Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat da, am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți din spatele acestor povești. Nu am vrut decât să îmi fac datoria și o voi face în continuare. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultat, a declarat Piedone.